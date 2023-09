Drogenkultur-Kongress startet am Freitag in Leipzig: "Gesellschaft hat falsches Bild von Substanzen"

Informieren statt konsumieren: Ein Leipziger Verein will auf dem Drogenkultur-Kongress ohne Tabu und Stigma über Drogen sprechen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Freitag startet der Drogenkultur Kongress in Leipzig - die Veranstalter wollen rund um das Thema Konsum, Rausch und Substanzen informieren, aufklären und sensibilisieren. Was bei dem ein oder anderen Leser vielleicht gleich klischeebehaftete Bilder im Kopf aufploppen lässt, ist vielmehr der Versuch, einen Raum für einen ganzheitlichen Austausch zu dem Thema Drogen zu finden. TAG24 hat vorab mit Mitorganisator Max gesprochen.

Der Kongress besteht aus Workshops, Vorträgen und einem bunten Rahmenprogramm. © Psychedelic Society Leipzig e. V. Einem Vorurteil gegenüber dem Kongress kann Max schon mal ganz schnell den Wind aus den Segeln nehmen: "Bei der Veranstaltung wird nicht konsumiert und es ist auch kein Umschlagplatz für Substanzen", stellt der Mitorganisator des Kongresses klar. Vielmehr wird es von Freitag bis Sonntag in zwei Räumen der "Klinge 22" in Leipzig-Plagwitz zahlreiche Vorträge und Workshops für die Besucher und Besucherinnen geben, umrahmt wird das Programm von psychedelischer Kunst, einer Wanderausstellung zum Thema Drogenkultur, Musik und vielen Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Blick ins Programm verspricht eine große Bandbreite an verschiedenen Bereichen: So geht es unter anderem um Konsumkompetenzen und Safer Use, Holotropes Atmen oder um die Kultivierung von Pilzen.

Verein will zum Gespräch über Drogen "ohne Tabu und Stigma" anregen

Am Wochenende wird auch die Wanderausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung wieder zu sehen sein. © Psychedelic Society Leipzig e. V. "Wir wollen einen Raum schaffen, um über das Thema Drogenkultur zu informieren, aufzuklären und sich ohne Tabu und Stigma auszutauschen. Die Veranstaltung ist für Interessierte, Erfahrene und auch für Menschen, die noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Drogenkultur hatten, aber an einer neuen Perspektive auf die Themen interessiert sind", so Max. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Thematik, berichtet darüber unter anderem auf seinem YouTube-Kanal "Psychedelische Reise" und ist einer der Vorstände des Vereins Psychedelic Society Leipzig e. V. Dort kam im 2021 auch die Idee eines solchen Kongresses erstmals auf.

"Ursprünglich war die Idee, eine Wanderausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Drogenkultur nach Leipzig zu holen, drumherum bildete sich dann schnell ein Rahmenprogramm aus Vorträgen und es wurde zu einer schönen, wertvollen Veranstaltung. Dieses Jahr wollten wir die Veranstaltung noch vergrößern", erinnert sich Max.

Organisator: "Hier geht es nicht darum, Drogen schmackhaft zu machen"