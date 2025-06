Endlich wieder KarliBeben! "Ist tatsächlich ein Versuch der Neuauflage"

Das Fest war so erfolgreich, dass es die Baustelle sogar überdauerte.

Leipzigs Karl-Liebknecht-Straße soll ab Juni zwischen Körnerstraße und Kurt-Eisner-Straße umfangreich umgebaut und deshalb gesperrt werden. © Christian Grube

Nun soll die Karli erneut gesperrt werden. Die Stadt will zwischen Körnerstraße und Kurt-Eisner-Straße unter anderem die Wasserleitungen und die Gleise erneuern. Auch eine neue Wegeführung für Radfahrer soll eingerichtet werden.

Carl Krötzsch zufolge bleibt sich das KarliBeben in seiner Grundidee treu und will auch diesmal wieder die Erfahrungen, Wünsche und Ideen der Anlieger einbeziehen. Zu erwarten ist die bewährte Mischung aus Party, Musik, Essen und Trinken. Lokale Kulturschaffende sollen im Fokus stehen. "Allerdings wurde uns auch schon 'Besuch' aus anderen Großstädten zugesagt", so Krötzsch.

Einige Neuerungen soll es trotzdem geben. So wollen die Organisatoren dem Teamleiter zufolge auf große, zentrierte Musikorte auf der Straße setzen und auch den Heinrich-Schütz-Platz sowie den Alexis-Schumann-Platz in Höhe des Kant-Gymnasiums einbeziehen.

Ein einmaliges Ereignis soll das wiederauferstandene KarliBeben dabei nicht sein. "Tatsächlich ist dieses KarliBeben ein Versuch der Neuauflage", so Krötzsch. "Ob wir nach diesem noch eins machen, bleibt vorerst offen. Nicht nur wir, sondern auch die Stadt ist gespannt."

Wer bei der Organisation helfen möchte, könne dies gern tun, denn es gebe noch einiges zu schaffen. Bei Interesse einfach an kontakt@karlibeben.de wenden.