Erst 10-jähriges Jubiläum, jetzt das Aus? Leipziger Techno-Club soll bald schließen

Leipzig - Erst Ende April hatte das Institut für Zukunft (IfZ) mit einem prallen Party-Wochenende sein 10-jähriges Bestehen gefeiert - nun soll der Techno-Club vor dem Aus stehen und sich damit in eine immer länger werdende Liste an Opfern des Leipziger Clubsterbens einreihen.

Dazu kämen fehlende Einnahmen - einem Statement des Clubs aus dem vergangenen Jahr nach habe die Einrichtung sich nach der Pandemie nie mehr richtig erholen können. "Uns fehlen im Durchschnitt 100 – 200 Gäste am Wochenende", so die Aussage des IfZ.

Hintergrund der finanziellen Probleme sei unter anderem eine noch ausstehende Rückforderung von Corona-Soforthilfen durch den Freistaat Sachsen in Höhe von knapp 50.000 Euro.

Das IfZ ist auf dem Gelände des Kohlrabizirkus zu finden. © Anke Brod

Zu den genauen Hintergründen und Fristen der Schließung des Clubs haben sich die Betreiber auf TAG24-Anfrage bislang nicht geäußert - die offizielle Bekanntgabe des Aus soll noch im Laufe der Woche erfolgen. Im April hatte eine Pressemitteilung anlässlich des 10-jährigen IfZ-Geburtstags noch optimistisch geklungen.

"Nur so kann Clubkultur existieren: Als sich stetig wandelnder Raum, in dem neue Ideen und Perspektiven entstehen und wachsen können - um Räume für progressive Gegenkultur und Utopien zu schaffen", so Besitzer Franz Thiem vor wenigen Wochen stolz.

Das IfZ war 2014 nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne eines Kollektivs gegründet worden und gilt als Mekka für Techno-Fans wie auch Sammelpunkt für soziokulturelle Initiativen.

Als Club wurden die Räumlichkeiten in der Vergangenheit schon häufig ausgezeichnet und in die Top-10-Clubs Deutschlands gevoted.