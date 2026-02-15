Ex-MDR-Moderator Robert Burdy: "Jeder von uns hat irgendein Problem mit Wut"

Leipzig - Wenn es ein Gefühl gibt, das für uns Menschen zugleich normal und stark überfordernd ist, dann ist es die Wut. Sie kann Beziehungen zerstören, sie kann Kriege auslösen. Doch wie geht man mit diesem Gefühl um? Zwei Jahre nach seinem Buch "Wir müssen reden - aber richtig" hat sich Ex-"MDR aktuell"-Moderator Robert Burdy (61) einem weiteren Kommunikationsthema gewidmet: "Wut: Was sie uns sagen will". TAG24 hat mit dem Autor gesprochen.

Robert Burdy (61) schreibt in seinem neuen Buch über "Wut". © Christian Grube

Zunächst erklärt Burdy, was das Wort überhaupt bedeutet: "Wut ist erst mal einfach nur ein Gefühl. Es warnt uns vor einer Grenzüberschreitung. Das ist wichtig. Und es ist weder positiv noch negativ. Wut kann uns dazu motivieren, uns zu wehren. Oder gegen Ungerechtigkeiten aktiv zu werden. Aber sie kann uns auch dazu verleiten, wütend zu reagieren, vielleicht sogar mit Gewalt."

Warum schreibt jemand ein Buch über dieses Thema? Oft sind derartige Themen und das Schreiben darüber auch eine Art Selbsttherapie. Gilt das auch für Robert Burdy? "Jeder von uns hat irgendein Problem mit Wut. Vielleicht der eigenen Wut, der eines Verwandten, eines Partners oder eines Chefs."

Unsere Gegenwart sei eine wütende Zeit, in der sich sogar die Politik von Wut treiben lasse – und Algorithmen dies zusätzlich verstärkten und vervielfachten. Dadurch werde Wut zu einem großen Problem, so der Autor. Aber: "Selbsttherapie? Nein. Aber ich weiß, wie schwer es ist, angelernte wütende Reaktionen zu entlernen. Und friedlichere Reaktionen auf das Gefühl Wut zu lernen."

Welche Wege gibt es, um aus diesem kollektiven Wutdenken herauszukommen? "Wut ist immer ganz persönlich. Aber wir müssen uns alle davor hüten, jenen auf den Leim zu gehen, die uns scheinbar ein Ventil für unsere Wut anbieten. Dann werden die wütenden Reaktionen kollektiviert."