Fluch und Segen Kommunikation: So rettet richtiges Reden Beziehungen – und die Karriere!

"Wenn wir emotional intelligent miteinander reden, ist jede Gelegenheit zur Kommunikation ein Gewinn. Wenn nicht, dann nicht. Wir richten heute ziemlich viel Schaden an, indem wir die emotionale Wirkung unserer Kommunikation außer Acht lassen", so Burda. "Und die sozialen Medien machen es uns sehr leicht, diesen Fehler zu begehen."

Er muss es wissen: Als Journalist bereiste er die Welt, als Korrespondent in Washington D.C. erlebte er Weltpolitik hautnah. Als Coach berät er Führungskräfte aus der Wirtschaft oder Bundespolitiker in Sachen Kommunikation.

In dem Ratgeber gibt er Tipps, wie man die Kommunikation untereinander verbessern kann, um Eskalation zu vermeiden.

Schon als Kinder lernen wir sprechen und uns auf andere Weise verständlich zu machen. Eigentlich eine der einfachsten Sachen der Welt. Und doch meint Robert Burdy, dass wir dabei nicht lernen, wie wir miteinander reden. Wo liegt also der Fehler?

Bei den Eltern oder den Schulen? "Wir müssen überall ansetzen. Es gibt keinen Schuldigen, auf den wir mit dem Finger zeigen können. Jeder Einzelne muss sich darin üben, auf die emotionale Wirkung seiner und ihrer Worte zu achten", berichtet Burdy.

Und fährt fort: "Wir brauchen eine Pandemie emotional intelligenter Kommunikation. Dazu müssen wir die Maske der vermeintlich reinen Vernunft abstreifen."

Kommunizieren wir also heutzutage einfach nur falsch miteinander? "Wir sind alle in erster Linie emotional motiviert und genau dort wirkt auch unsere Kommunikation. Wir müssen lernen, bei dem anzusetzen, was unser Gesprächspartner braucht, nicht bei dem, was er will."