Neues Projekt "Green Kayak" in Leipzig: Beim Paddeln tonnenweise Müll sammeln

"In den ersten zwei Monaten haben 116 Paddler und Paddlerinnen 206 Kilogramm Müll gesammelt." Während der Fußball-Europameisterschaft in Leipzig holten die Helfer vor allem Bierflaschen, Dosen und Plastikverpackungen aus dem Wasser. "Da war wirklich viel zu tun", sagt Paul.

Beim Spaziergang entlang der Leipziger Wasserwege fällt auf: Die Gewässer wirken außergewöhnlich sauber. Bei "Green Kayak" steigen Freiwillige in der gewässerreichen Großstadt seit einiger Zeit in die leuchtend grünen Kajaks und sammeln Müll aus den Flüssen und Kanälen.

Sie stammt aus Kopenhagen und wird aktuell in sechs Staaten umgesetzt: Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, Japan und Deutschland. In Deutschland gibt es das Projekt mit dem Namen "Green Kayak" bisher in Berlin, Hamburg und Leipzig . Es soll aber mehr und mehr Fuß fassen.

Für zwei Stunden könnt Ihr mit dem "Green Kayak" kostenfrei durch die Gewässer Leipzigs paddeln. Ziel ist es, auf der Strecke Müll einzusammeln. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Stadt Leipzig schätzt, dass jährlich etwa 20 bis 25 Tonnen Müll in den mittelgroßen Gewässern anfallen und entsorgt werden müssen.

Laut Stadtverwaltung hat die Vermüllung in den vergangenen Jahren zugenommen. Der Verein Gemeinwohl-Ökonomie Mitteldeutschland will im kommenden Jahr weitere Boote in Dresden und Halle anbieten - und im darauffolgenden Jahr auch in Jena.

Alle drei Städte begrüßen die Initiative. Doch bevor Menschen in Dresden, Halle, Jena oder anderen Orten in den grünen Booten paddeln können, muss der Verein noch Sponsoren finden.



Oke Carstensen, Mitgründer der dänischen NGO "Green Kayak", der das Projekt 2017 nach seinem Masterstudium in Kopenhagen mit einem Freund gestartet hat, freut sich über den guten Start in Leipzig.

"Gar nicht schlecht für eine komplett neue Stadt. Die hohe Nachfrage hat uns wirklich positiv überrascht."