Helge Schneider in Höchstform: Darum wollte er erst nicht in dieser Leipziger Location spielen

Leipzig - Musiker, Entertainer, Komiker, Kabarettist, Regisseur und Schauspieler - Helge Schneider (70) ist ein absolutes Allroundtalent. Das bewies er am Dienstagabend auch in Leipzig . Nur mit der Location war er anfangs nicht ganz so fein.

Helge Schneider (r.) spielte am Dienstagabend mit Unterstützung von Sandro (l.) und Leo (M.) im Leipziger Gewandhaus. © Silvio Bürger

Es vergingen keine 30 Sekunden, bis das Publikum im Gewandhaus das erste Mal herzhaft lachte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Helge Schneider kaum ein Wort gesagt. Auch im Verlauf des Abends zeigte sich immer wieder: Seine Mimik und Gestik sind auf den Punkt - und nicht selten zum Schreien komisch.

Selbiges hat sich das Publikum auch gedacht, als er plötzlich erzählte: "Jahrelang abgelehnt hier zu spielen."

Nicht etwa, weil ihm das Gewandhaus nicht gefällt, sondern weil es nach einer Boutique klingt - und was will er denn bitte da?

Der Scherz kam an. Die Zuschauer amüsierten sich köstlich, auch als er mehrere Minuten anstatt zu singen lieber zu den Klängen seiner Band "Die Dobermänner" pfiff.

Natürlich traf er dabei Töne, an die manch einer wohl nicht mal singend herankommt. Wir haben es hier schließlich mit einem Ausnahmetalent zutun.

Das wurde auch klar, als er selbst zum Instrument, oder besser gesagt zu den Instrumenten griff.

Mit einer Hand und dem Mund an der Kornett (einem äußerlich der Trompete zum Verwechseln ähnlichen Blasinstrument) und der anderen am Klavier übernahm er mehrmals gleich zwei Instrumente mit einem Mal. Als wäre eins nicht schon anspruchsvoll genug.