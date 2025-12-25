Hier genießt Ihr in der Region Leipzig auch nach Weihnachten Glühwein und Co.

Ihr habt noch nicht genug vom Weihnachtsmarkt? Wir verraten Euch, welche Wintermärkte rund um Leipzig auch nach Heiligabend noch mit Glühwein locken.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ihr habt noch nicht genug vom Weihnachtsmarkt? Wir verraten Euch, welche Wintermärkte rund um Leipzig auch nach Heiligabend noch mit Glühwein locken.

Weihnachtsmarkt am Felsenkeller

Noch bis zum 30. Dezember bleibt der urige Weihnachtsmarkt am Leipziger Felsenkeller geöffnet. Der kleine Markt überzeugt vor allem mit seiner gemütlichen Atmosphäre. Abgesehen von den Essensständen, deren Angebot von Crêpe bis Knobibrot reicht, gibt es hier auch Besonderheiten, wie das Karussell oder den Stand der Designerinnen Tanja und Jessy, zu entdecken. Als Vorbereitung auf Neujahr könnt Ihr bei Schmied Martin außerdem unter anderem ein Glückshufeisen anfertigen lassen. Die Öffnungszeiten der nächsten Tage findet Ihr auf Felsenkeller-Leipzig.com. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Felsenkeller könnt Ihr das Jahr bis zum 30. Dezember noch gemütlich ausklingen lassen. © Emily Mittmann

Der kauzige Wintermarkt

Ein ganzes Stück länger geht der kauzige Wintermarkt im Herr Kauzig. Noch bis zum 18. Januar wärmt Ihr Euch in der Jahnallee in Leipzig mit Glühwein, Kinderpunsch oder heißer Schokolade an den Feuerstellen auf. Abgesehen von den süßen und herzhaften Weihnachtsmarktklassikern umfasst das Angebot Pilzpfanne, Backkartoffeln und saftige Burger. Der Markt öffnet von Dienstag bis Sonntag ab 16 Uhr. Auf HerrKauzig.de findet Ihr alle weiteren Infos.

Bis zum 18. Januar lädt Herr Kauzig zum Wintermarkt. © Emily Mittmann

Winterzauber am Hallmarkt

Festliche Stimmung bekommt Ihr auch beim Winterzauber auf dem Hallmarkt in Halle. Noch bis zum Dreikönigstag, also dem 6. Januar, gibt es Halleschen Glühwein an der Glühweinbar, Kathis Kartoffelpuffer und vieles mehr. Ein besonderes Highlight ist zudem die Eislaufbahn, die auf dem Markt zum Schlittschuhlaufen lädt. Zudem gewährt das Riesenrad einen wunderschönen Ausblick über den Hallmarkt. Was Euch alles erwartet und wann die Stände geöffnet haben, erfahrt Ihr auf Weihnachtsmarkt-Halle.de.

Die Glühweinbar bleibt im Rahmen des Winterzaubers auf dem Hallmarkt sogar bis ins neue Jahr geöffnet. (Symbolfoto) © 123RF/william87

Winterdorf im Paunsdorf Center

Apropos Eisbahn: Im Paunsdorf Center können sich Schlittschuh-Fans auf ganzen 1000 Quadratmetern austoben. In diesem Jahr ist die Bahn außerdem zum allerersten Mal bunt beleuchtet. Wie der Name vermuten lässt, bleibt das Winterdorf den ganzen Winter über geöffnet und schließt erst am 22. Februar seine Tore. Abgesehen von der Eisbahn dürfen sich kleine Besucher auf die große Reifenrutsche und die Kindereisenbahn freuen. Für die Großen gibts Bratwurst, Kräppelchen und Glühwein. Hier kommt Ihr zu den täglichen Öffnungszeiten.

Im Paunsdorf Center könnt Ihr Euch auf einer 1000 Quadratmeter großen Eisfläche austoben. (Symbolfoto) © 123RF/elenaesich

Wittenberger Weihnachtsmarkt

Auch in Lutherstadt Wittenberg geht Weihnachten in die Verlängerung, denn hier findet Ihr noch bis zum 29. Dezember einen Weihnachtsmarkt, wie er im Buche steht. Eine Vielzahl an Buden erstreckt sich über den festlich geschmückten Markt.

Der Wittenberger Weihnachtsmarkt erhellt noch bis zum 29. Dezember den Marktplatz. © PR/Lutherstadt Wittenberg