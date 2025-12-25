Hier genießt Ihr in der Region Leipzig auch nach Weihnachten Glühwein und Co.
Leipzig - Ihr habt noch nicht genug vom Weihnachtsmarkt? Wir verraten Euch, welche Wintermärkte rund um Leipzig auch nach Heiligabend noch mit Glühwein locken.
Weihnachtsmarkt am Felsenkeller
Noch bis zum 30. Dezember bleibt der urige Weihnachtsmarkt am Leipziger Felsenkeller geöffnet. Der kleine Markt überzeugt vor allem mit seiner gemütlichen Atmosphäre. Abgesehen von den Essensständen, deren Angebot von Crêpe bis Knobibrot reicht, gibt es hier auch Besonderheiten, wie das Karussell oder den Stand der Designerinnen Tanja und Jessy, zu entdecken. Als Vorbereitung auf Neujahr könnt Ihr bei Schmied Martin außerdem unter anderem ein Glückshufeisen anfertigen lassen.
Die Öffnungszeiten der nächsten Tage findet Ihr auf Felsenkeller-Leipzig.com. Der Eintritt ist frei.
Der kauzige Wintermarkt
Ein ganzes Stück länger geht der kauzige Wintermarkt im Herr Kauzig. Noch bis zum 18. Januar wärmt Ihr Euch in der Jahnallee in Leipzig mit Glühwein, Kinderpunsch oder heißer Schokolade an den Feuerstellen auf. Abgesehen von den süßen und herzhaften Weihnachtsmarktklassikern umfasst das Angebot Pilzpfanne, Backkartoffeln und saftige Burger.
Der Markt öffnet von Dienstag bis Sonntag ab 16 Uhr. Auf HerrKauzig.de findet Ihr alle weiteren Infos.
Winterzauber am Hallmarkt
Festliche Stimmung bekommt Ihr auch beim Winterzauber auf dem Hallmarkt in Halle. Noch bis zum Dreikönigstag, also dem 6. Januar, gibt es Halleschen Glühwein an der Glühweinbar, Kathis Kartoffelpuffer und vieles mehr. Ein besonderes Highlight ist zudem die Eislaufbahn, die auf dem Markt zum Schlittschuhlaufen lädt. Zudem gewährt das Riesenrad einen wunderschönen Ausblick über den Hallmarkt.
Was Euch alles erwartet und wann die Stände geöffnet haben, erfahrt Ihr auf Weihnachtsmarkt-Halle.de.
Winterdorf im Paunsdorf Center
Apropos Eisbahn: Im Paunsdorf Center können sich Schlittschuh-Fans auf ganzen 1000 Quadratmetern austoben. In diesem Jahr ist die Bahn außerdem zum allerersten Mal bunt beleuchtet. Wie der Name vermuten lässt, bleibt das Winterdorf den ganzen Winter über geöffnet und schließt erst am 22. Februar seine Tore. Abgesehen von der Eisbahn dürfen sich kleine Besucher auf die große Reifenrutsche und die Kindereisenbahn freuen. Für die Großen gibts Bratwurst, Kräppelchen und Glühwein.
Hier kommt Ihr zu den täglichen Öffnungszeiten.
Wittenberger Weihnachtsmarkt
Auch in Lutherstadt Wittenberg geht Weihnachten in die Verlängerung, denn hier findet Ihr noch bis zum 29. Dezember einen Weihnachtsmarkt, wie er im Buche steht. Eine Vielzahl an Buden erstreckt sich über den festlich geschmückten Markt.
Zwischen Mandeln und Kräppelchen findet Ihr funkelnde Weihnachtsbäume, hübsche Pyramiden und schillernde Karussells. Wann Ihr bummeln könnt, erfahrt Ihr auf Lutherstadt-Wittenberg.de.
TAG24 wünscht Euch schöne Weihnachtsfeiertage und viel Spaß auf den Märkten!
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/elenaesich, 123rf/william87, PR/Lutherstadt Wittenberg