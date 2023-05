Himmel voller "Paparazzi": Sachsen wird jetzt aus der Vogelperspektive abgelichtet

Leipzig - Am Himmel über Sachsen wird es ab jetzt noch ein wenig lauter. Mehrere Kleinflugzeuge von insgesamt vier Firmen werden in den nächsten Wochen monoton ihre Bahnen ziehen. Dahinter steckt ein Fotoprojekt des Landesamtes für Geobasisinformation (GeoSN).

Der westliche Freistaat (hellblau) wird in diesem Sommer fotografiert, der östliche (dunkelblau) im kommenden Frühjahr. © Grafik: GeoSN

Sie fliegen in bis zu 5000 Meter Höhe in engen Bahnen zuvor festgelegte Abschnitte ab - immer hin und her. Was von unten betrachtet wie eine Flugschule ausschaut, ist in Wirklichkeit Präzision für die Bordkameras. Denn die Fototechnik an den Flugzeugen fertigt Zigtausende Bilder von Wäldern, Feldern, Wiesen und auch Siedlungen.

Mit den Aufnahmen dokumentiert das Landesamt ganz Sachsen aus der Vogelperspektive - schwarz-weiß, in Farbe und als Infrarot-Version.

"Die diesjährige Sommerbefliegung beginnt jetzt, weil in einigen Regionen die Vegetationsentwicklung ausreichend fortgeschritten ist", erklärt GeoSN-Präsident Ronny Zienert.

Die Sommer-Aufnahmen seien besonders für den Forstbereich interessant, da Fachleute an den Infrarotbildern den Zustand des Waldes ablesen können.

"Stressbedingte Veränderungen im Waldbestand durch Umwelteinflüsse oder Baumschädlinge können so erfasst und auch mit Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden."

Auch die Landesarchäologie profitiert von den Luftbildern. Anhand von Schwarz-Weiß-Aufnahmen seien historische Stätten besonders gut zu erkennen, weiß der Behördenchef. Die jetzt gestartete Sommerfotografie findet zunächst über Westsachsen statt. Ostsachsen soll im Frühjahr 2024 abgelichtet werden.