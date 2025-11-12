Kinderbetreuung zu teuer? Wie Eltern in Halle und Leipzig trotzdem ausgehen können

Halle (Saale)/Leipzig - Zum ersten Mal wollen die Bühnen Halle Eltern mit kostenloser Kinderbetreuung einen Besuch in einem ihrer Häuser erleichtern.

Ein Kinobesuch, Tanzen bis in die Nacht oder ein Abend im Theater - für Eltern von kleinen Kindern ist das oft mit Stress und zusätzlichen Kosten verbunden. Die Bühnen Halle wollen Abhilfe schaffen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Geplant sei ein Auftritt des Balletts mit einem parallel stattfindenden Ballettworkshop für Kinder ab sechs Jahren, sagte die Sprecherin der Vereinigung mehrerer Kulturstätten in der Saalestadt, Melina Ademaj.

So solle den Eltern zusätzlicher Stress und eventuelle Kosten für die Betreuung des Nachwuchses erspart bleiben.

Das Angebot gilt demnach zunächst für die Aufführung von "DUSK" am 14. November abends. Nach der Ballettvorstellung können die Kinder dann wieder am Bühneneingang der Oper abgeholt werden, erklärte die Sprecherin.

Sollten sich viele Eltern und Kinder finden, die das Angebot in Anspruch nehmen, sei geplant, eine solche Form der Veranstaltung regelmäßig anzubieten.

An dem ersten geplanten Workshop sollen 50 Kinder teilnehmen können. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten vorab angemeldet werden, hieß es.