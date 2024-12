Kleingartensheriff verrät Lauben-Rituale: "Um 10 Uhr gibt's kein Knoppers, sondern ein Bier!"

Seine Arbeit als Kleingarten-Vorstand nimmt Michael Baumann (61) sehr ernst - und opfert sich auch mal für ein Halloween-Ritual. © Instagram/kleingartensheriff

Ein Follower hatte den Sheriff, der eigentlich Michael Baumann heißt und als erster Vorsitzender des "Gartenfreunde Südost e. V." tätig ist, nach Ritualen innerhalb des Kleingartenwesens gefragt. Eine Frage, die Baumann erst einmal stutzig machte.

"Was meint der, so böse Rituale, so hu-hu-hu?", wunderte sich der Gartenfreund. Und tatsächlich konnte er dies mit einer nicht lange zurückliegenden Erinnerung belegen.

"Aber selbstverständlich, wir haben ganz gruselige Rituale. Zur Halloweenparty für unsere Kids hat man mir den Kopf abgeschnitten und mit einem Messer auf mich eingestochen", erklärte der Kleingartensheriff.

Dieses Ritual hat er dem Anschein nach unbeschadet überstanden. Aber dem 61-Jährigen fiel außerdem noch ein weiterer wichtiger Punkt der Tagesordnung ein.

"Ab um 10 Uhr gibt's kein Knoppers, sondern ein Bier", so Baumann mit einem Augenzwinkern.