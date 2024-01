Krasse Baum-Fäll-Aktion in Leipziger Hinterhof: Anwohner reagieren sauer!

Von Anke Brod



Leipzig - Mein Freund, der Baum, ist tot! Jener Song der Künstlerin Alexandra traf am Freitagmorgen im Leipziger Stadtteil Stötteritz den Nagel voll auf den Kopf: Früh um 7 Uhr setzten Forstarbeiter in der Lausicker Straße zur Radikal-Fällung einer großen Kiefer sowie zweier Ahornbäume an. Am Ende eilten Polizei und Ordnungsamt herbei.