Party für den guten Zweck: Sächsische Tierpension lädt zum Winterfest

Krostitz - Das Weihnachtsfest rückt näher und damit wächst bei vielen auch das Bedürfnis, Gutes zu tun. Die Tierpension "tiiierisch gut" in Krostitz lässt nun Taten sprechen: Für Samstag laden die Tierhelfer zu ihrem ersten Winterfest. Dabei geht es sowohl um ein gemütliches Zusammensein als auch den Einsatz für ein besonderes Anliegen.

Dogstyler Leipzig bietet alles in Sachen Ausstattung und Zubehör für den Hund, und Hundefotografin Mandy von Bullies Home setzt Rex und Co. richtig in Szene, egal ob als schickes Porträt oder in winterlichem Flair.

Doch auch für das Wohl der eigenen Vierbeiner wird gesorgt. So sind auch die Physiotherapeutinnen vom Tierwohlwerk sowie der Hundephysiotherapie Heike Amthor vor Ort, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Einiges an Equipment wollen sie auch mitbringen.

Mitarbeiter beider Einrichtungen sind am Samstag vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung. "Außerdem haben die Vereine eine Tombola und ganz viele tolle Sachen für Euch im Gepäck."

Denn im Zentrum der Winterparty stehen der Tierschutz sowie die vielen kleinen und großen Fellnasen, die noch immer ein Zuhause suchen, so die Tierpension auf Facebook .

Im Zentrum der Party steht der Tierschutz. Doch Felger freut sich auch auf ein gemütliches Zusammensein zur Weihnachtszeit. "Wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt für Hund und Katze", beschreibt sie das geplante Fest. © Montage: privat

Zweibeiner können sich indes auf alles freuen, was ein richtiges Winterfest so zu bieten hat. "Wir haben für Euch alles, was das Herz begehrt, von Burgern über VeggieHotDogs bis hin zu Waffeln und Kräppelchen."

Glühwein, Tee, heiße Schokolade und Softdrinks stehen natürlich auch auf der Speisekarte.

"Wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt für Hund und Katze", beschrieb Jule Felger im Gespräch mit TAG24 ihre Idee für das Event.

Los geht's um 15 Uhr in der Tierpension in Krostitz, Dübener Straße 2. "Lasst uns zusammen in die Vorweihnachtszeit starten und einen tollen Nachmittag mit Euren Vierbeinern verbringen."