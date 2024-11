Sexy Moves in luftiger Höhe: Leipzig-Show begeistert mit Wow-Faktor

Leipzig - Lecker essen, gute Musik , Comedy oder doch lieber Akrobatik? Die Möglichkeiten in Leipzig sind groß. Doch wer kann schon sagen, er bekommt alles unter einen Hut? Ach ja genau, das Stadtbad mit seiner "Passion Dinnershow".

Doch was gab es denn jetzt eigentlich genau zu sehen? Um all das im Detail zu beschreiben, reichen diese Zeilen sicher nicht aus. Doch einige Acts sind besonders hervorgestochen.

Spanien , Venezuela, Frankreich , Brasilien, Usbekistan, Bulgarien, Russland - aus den verschiedensten Ländern sind die Künstler angereist, um das Stadtbad in den kommenden zwei Monaten in einen zauberhaften Ort zu verwandeln.

Donnerstag noch schnell die Generalprobe vor den ersten Gästen gemeistert und dann ging es am Freitag auch schon richtig los.

Zehn Tage hatten die Künstler, darunter Diogo Dolabella, Zeit, um ihre Show gemeinsam zu proben. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Die Showband "Nightfever" hat musikalisch ganz schön was aufs Parkett geschmettert. Eine bunte Mischung aus Pop-Hits wie "Girls Just Wanna Have Fun" und "Hot N Cold" wurde zudem tatkräftig von den Tänzerinnen der "La Bouche Showgirls" begleitet.

Der Zirkuskünstler Diogo Dolabella stellte hingegen seine extreme Körperbeherrschung erst an der Pole-Stange und dann an zwei Tüchern unter Beweis. Die "Duo Straps" brachten mit ihrer Nummer reine Leidenschaft in den Saal.

Ein weiteres Highlight: Die Bühne war auch gleichzeitig einer der Tische. Viel näher als dort konnte man den Künstlern dann wirklich kaum kommen.

Beim Essen durften die Gäste zwischen dem weihnachtlichen Enten-Menü und der veganen Alternative wählen.

Die Gänge waren nicht nur schön hergerichtet, sondern konnten sich auch geschmacklich sehen lassen und doch blieb das Highlight des Abends klar die Show.