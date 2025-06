Leipziger Neuseenland: Diese Neuerungen erwarten Euch 2025

Markkleeberg - Das Freizeit- und Tourismusgebiet Leipziger Neuseenland bietet in der Saison 2025 für Touristen einige Neuerungen.

Alles in Kürze

Leipzigs Neuseenland hat auch in diesem Jahr einiges zu bieten. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Kletterpark Markkleeberg ist wiedereröffnet, wie Frank Dietze vom Tourismusverband Leipzig Region mitteilte.

Er war seit 2023 zurückgebaut worden, weil die Holzelemente verschlissen waren. Kinder ab sechs Jahren können nun auf drei Ebenen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden klettern.

Für Radreisende ist im südlichen Neuseenland das Knotenpunktsystem bis nach Borna erweitert worden, was die Orientierung erleichtern soll.

Wer in Großpösna und Markkleeberg etwa im Hotel übernachtet, muss seit diesem Jahr außerdem eine Beherbergungssteuer zahlen (fünf Prozent vom Übernachtungspreis).

Zudem wurde bereits Richtfest an der neuen Jugendherberge am Markkleeberger See mit 150 Betten gefeiert - die Neueröffnung ist allerdings erst für das Frühjahr 2026 geplant.