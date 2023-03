Leipziger Professor Dirk Oschmann: "Mein Buch ist keine Wohlfühlprosa"

Leipzig - Der Leipziger Literatur-Professor Dirk Oschmann (55) entfachte in diesen Tagen einen deutsch-deutschen Debattensturm. Sein zorniges Buch "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" erregt landesweit die Gemüter der Feuilleton-Schreiber der großen Tageszeitungen, TV-Redakteure und Radiomoderatoren ebenso wie die Blattmacher vom "Spiegel". Denn Dirk Oschmann greift in seinem Buch Macht-Eliten, Medien und Politik frontal an.

Dirk Oschmann: Das Buch ist das Ergebnis eines schon lange aufwallenden Zornes. Das hat etwas damit zu tun, dass mir in den letzten Jahren die Ungleichheit zwischen West und Ost als Verstetigung immer bewusster geworden ist. Es ist in einem scharfen Ton gehalten, denn es hat den Zweck, diese Ungerechtigkeit ins Blickfeld zu rücken.

TAG24: Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen. Meine Söhne denken nicht mehr in den Kategorien Ost und West. Kann es sein, dass Sie den Frust der letzten Generation von DDR-Bürgern vortragen?

Dirk Oschmann: Nach meinem FAZ-Artikel berichteten mir viele junge Menschen, dass das Thema sie sehr bewegt. Sie haben festgestellt, dass sie zum Studium oder zum Arbeiten in den Westen gehen und dort erst zu "Ossis" gemacht werden. Medial und allgemein im öffentlichen Raum wird dieser Unterschied auch permanent gemacht. Die "Ossis" werden dabei stigmatisiert als tumbe, faule Menschen mit rechter Gesinnung. Das ist eine Frechheit und verwächst sich offenbar auch nicht.

TAG24: Das klingt pessimistisch.

Dirk Oschmann: Ist es auch! Der öffentliche Diskurs muss sich ändern. Der Osten kann nicht immer nur haftbar gemacht werden für alles Negative. Es muss aufhören, dass in dieser vereinfachten, schematisierten und respektlosen Form über den Osten geredet wird. Der Osten in seiner ganzen Individualität und Buntheit muss gezeigt werden. Ich nehme wahr, dass Leute aus dem Osten, egal welcher Generation, in diesem Land weniger Chancen haben, diese Demokratie mitzugestalten.

TAG24: Sie beziehen sich bei dieser Aussage auf eine Studie von Soziologen der Uni Leipzig.

Dirk Oschmann: Ja. Die Studie aus dem Jahr 2022 hat belegt, dass Karrieren, die in Spitzenpositionen in der Gesellschaft - also Wissenschaft, Behörden, Wirtschaft und Politik - führen, nur im Westen stattfinden oder über Stationen im Westen. Es gibt also keine Chancengleichheit. Das ist ein Demokratieproblem. Wenn die Demokratie Bestand haben will, muss sie das zur Kenntnis nehmen und umsteuern.

TAG24: Sehen Sie da keine positiven Entwicklungen?

Dirk Oschmann: Für Sonntagsreden ist die Politik zuständig. Darum kann sich Herr Steinmeier kümmern. Ich will zeigen, was im Argen liegt und unsere Demokratie an den Rand des Zerreißens führt.