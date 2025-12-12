Klöße, Rotkohl und kitschige Weihnachtssongs: So verbringen die Promis die Weihnachtszeit

Die José Carreras Gala lockte am Mittwoch zahlreiche Promis nach Leipzig. In der Vorweihnachtszeit interessierte uns, wie Heiligabend bei den Stars aussieht.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Die 31. Ausgabe der José Carreras Gala lockte am Mittwochabend zahlreiche Promis in die Messestadt. Neben dem Hauptthema des Abends, Spenden für die Forschung gegen Leukämie zu sammeln, interessierte uns in der Vorweihnachtszeit vor allem eine Frage: Wie sieht Heiligabend bei den Stars aus? TAG24 hat nachgefragt.

Von "O Tannenbaum" bis "Last Christmas": Diese Weihnachtslieder laufen bei den Stars in Dauerschleife

Für Sängerin Ella Endlich (41) sei Frank Sinatras "Have Yourself a Merry Little Christmas" alle Jahre wieder auf Platz 1. © EHL Media/Dietmar Thomas "Es ist ja doch erstaunlich. Manche Melodien, die nerven einen dann so ein bisschen. Aber immer, wenn Weihnachten ist, freut man sich dann doch wieder, sie zu hören", lachte Sängerin Ella Endlich (41). Als jemand, der Weihnachten ganz besonders liebt, habe sie Tausende Lieblingslieder. Ganz oben auf der Liste stehe aber schon seit Jahren Frank Sinatras "Have Yourself a Merry Little Christmas". Nur "Merry Christmas Everyone" von Shakin' Stevens könne ihm den 1. Platz in diesem Jahr streitig machen. "'Leise rieselt der Schnee' ist mein absoluter Favorite-Song. Ich mag den sehr und ich hoffe auch auf weiße Weihnachten", schwärmte Schlagersängerin Beatrice Egli (37). In ihrer Heimat in der Schweiz habe sie bisher auch schon weiße Vorweihnachtstage verbringen können. Leipzig Kultur & Leute Glitzer, Glamour, Nachhaltigkeit: Mit diesen Looks begeisterten die Promis bei der José Carreras Gala Die Weihnachtszeit der Familie Eldessouky sei hingegen eher von "Jingle Bells" geprägt. "Weil mein Sohn einfach 'Jingle Bells' liebt und wir es gerade die ganze Zeit in Dauerschleife hören", gestand die Brisant-Moderatorin Marwa Eldessouky (42). Seit sie weiß, dass Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" im Hochsommer aufgenommen wurde, habe dieser Song für sie aber jeglichen Weihnachtszauber verloren. Abschließend blieb natürlich die Frage nach dem Weihnachtsklassiker schlechthin. Bei der Shanty-Band Santiano kann "Last Christmas" eher weniger punkten. Und auch Pop-Ikone Thomas Anders (62) reicht es, wenn dieser Song ein- bis zweimal während der Adventszeit läuft. "Aber mein Gott, das ist ja grundsätzlich an Weihnachten so, auch mit der Deko. Also man macht es sich zu Hause schön, aber irgendwie so ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag denke ich 'Wann kommt Frühling?'", scherzte er.



Die Shanty-Band Santiano könne "Last Christmas" einfach nicht mehr hören. © EHL Media/Dietmar Thomas

"Hallo? Das muss man gesehen haben!" Welche Filme sorgen nach dem roten Teppich für Weihnachtsstimmung?

Für einen "Harry Potter"-Marathon könne Influencerin Sophia Thiel auch mal auf Schlaf verzichten. © EHL Media/Dietmar Thomas "Jedes Jahr darf ein 'Harry Potter'-Marathon nicht fehlen", freute sich Influencerin Sophia Thiel (30). "Wenn man wirklich krass durchzieht und auf Schlaf verzichtet, ist man in guten zweieinhalb Tagen durch." Für Marwa Eldessouky ist es bei "Tatsächlich Liebe" um sie geschehen: "Als er mit diesen Schildern vor der Tür steht, um ihr seine Liebe zu gestehen, oh mein Gott! Ich find's einfach super romantisch." Statt Romantik bevorzugt Thomas Anders eine gute Portion Humor. Für ihn machen die Griswolds Weihnachten komplett. "Hallo? Das muss man gesehen haben. Weihnachten ohne 'Schöne Bescherung' geht nicht." Leipzig Kultur & Leute Mehr als die Hälfte aller Schüler war schon da: Diese Leipziger Institution feiert großes Jubiläum "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Sängerin Ella Endlich blieb sich mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" selbst treu: "Das ist und bleibt einfach so und das ist auch schön. Selbst wenn man denkt, jetzt kann ich ihn wirklich nicht mehr gucken, spätestens dann im November will man ihn wieder sehen." Nach dem Ende ihrer Tour am 22. Dezember sei auch sie auf ihrer Couch zu finden. "Dann gehts los!"

Sänger Thomas Anders sieht an Heiligabend am liebsten "Schöne Bescherung". © EHL Media/Dietmar Thomas

Geschenke, ein leckeres Weihnachtsessen oder doch nur die Liebsten: Was darf an Weihnachten nicht fehlen?

Moderatorin Marwa Eldessouky kann an Heiligabend nicht auf Rotkohl und Klöße verzichten. © EHL Media/Dietmar Thomas Bei den Rockern aus Schleswig-Holstein sind Geschenke und eine köstlich zubereitete Pute definitiv ein Muss. Und auch bei Moderatorin Marwa Eldessouky spielt das Essen eine zentrale Rolle: "Also wirklich, ich kann nicht ohne Klöße und Rotkohl. Ich liebe es. Ob jetzt Gans oder Pute oder ein Braten dazukommt, ist mir ganz egal, Hauptsache Klöße und Rotkohl." Für Schlagersängerin Beatrice Egli sind es hingegen die richtigen Menschen, die Heiligabend vollkommen machen: "Das ist das größte Geschenk, Zeit mit den Menschen, die man liebt. Gerade auch an Weihnachten ist es nicht für alle leicht, denn viele haben auch Menschen verloren, die ihnen viel bedeuten und deswegen ist es umso schöner, wenn du die Menschen da hast, die du liebst." Dem kann sich auch Sophia Thiel anschließen. Als frischgebackene Tante könne sie es in diesem Jahr kaum erwarten, endlich ihre Familie zu sehen: "Ich hab ihn noch nicht kennengelernt, meinen Neffen. Deswegen ist es für mich was ganz Besonderes, morgen nach Hause zu kommen, meinen Neffen kennenzulernen und einfach Familie zu genießen."

Das größte Geschenk für Beatrice Egli sei es, die Feiertage mit seinen Liebsten zu verbringen. © EHL Media/Dietmar Thomas