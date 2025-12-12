Nach mehr als 1000 Jahren: Leipziger "Gründungsfehler" durch diesen Neubau behoben

Leipzig - Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde am Freitag im Stadthafen Leipzig Richtfest gefeiert.

Feierliches Richtfest am Freitag im neuen Stadthafen Leipzig. © Lutz Brose

Erst kürzlich wurde das neu errichtete Hafenbecken geflutet und die zukünftigen Servicegebäude, Kanuhaus sowie Bootshäuser und Funktionsgebäude sind sichtbar in die Höhe gewachsen - weitere Meilensteine für den neuen Stadthafen als Herzstück der Wasserstadt Leipzig und als Tor zum Neuseenland.

Ab dem 2. Quartal 2026 sollen hier Gäste aus Leipzig, Deutschland und aller Welt anlegen, in "See" stechen und verweilen können. "Normalerweise werden Städte am Wasser und nicht an zwei Kreuzungen gegründet", sagte Torsten Bonew bei seiner Ansprache und fügte an, "dass der Gründungsfehler mit dem Bau des Stadthafens jetzt korrigiert wurde". Leipzigs Gründung geht aufs Jahr 1015 zurück.

Beim symbolischen Schlagen des letzten Nagels zeigte der Finanzbürgermeister, dass er nicht nur zum Scherzen aufgelegt war, sondern auch den Hammer schwingen kann.

Während sich die anderen noch mühten, lehnte sich Bonew schon entspannt zurück. Selbst dem Sächsischen Wirtschaftsminister Dirk Panter war Bonew einiges voraus.

Dem traditionellen Richtspruch folgten weitere Vertreter aus Politik, Verwaltung und Projektbeteiligte.