Er findet vermisste Menschen auf der ganzen Welt!

Oft ist er in der ganzen Welt unterwegs. Heimisch aber ist Lukas Stege (37) mit seiner argentinischen Frau in Leipzig. © ARCHEOPIX/GRUBE

Bis zu drei Millionen Zuschauer fiebern auf SAT.1 mit, wenn Lukas in thailändischen Dörfern an fremden Türen klingelt oder in Jordanien versucht, Namen und Adressen in Archiven herauszufinden.

Zu seinem Job gekommen war der TV-Detektiv vor sechs Jahren wohl aufgrund seiner Sprachkenntnisse. "Ich war damals als Reisereporter für die 'Deutsche Welle' unterwegs, spreche neben Englisch auch Französisch, Spanisch und Portugiesisch", sagt Lukas. "Dann kam die Mail der Redaktion. Nach dem Casting war ich dabei."

Sein erster Fall führte ihn gleich nach Südamerika. Eine als Kind nach Deutschland adoptierte junge Frau suchte ihre Wurzeln in Chile.

"Ich bekomme dann die Informationen, die vorliegen, Adressen, Anlaufpunkte", erklärt Lukas, der schon seit zwölf Jahren in Leipzig lebt. "Damit gehe ich mit meinem Team vor Ort auf die Suche. Dabei erhalten wir natürlich immer Recherche-Unterstützung aus der Redaktion."