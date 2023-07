Maori-Tattoo, Sanskrit-Schriftzug: Leipziger Künstlerin kritisiert kulturelle Aneignung bei Tattoos

Leipzig - Für manche sind Tattoos nur ein schöner Körperschmuck, für andere steckt weit mehr hinter der Tinte unter der Haut: Handpoke-Artist Katie Wolf aus Leipzig berichtet in der neuen MDR-Dokureihe "Flaesh – Tattookultur in Deutschland" warum es wichtig ist, sich mit der Herkunft und Bedeutung von Symbolen oder Buchstaben als Tätowierung zu beschäftigen.

Katie Wolfe ist eine Tattoo-Künstlerin aus New York, die aktuell in einem Studio im Leipziger Osten arbeitet. Ihre Tattoos sind "handpoked", das heißt statt mit einer Tattoo-Maschine mit einer einzelnen Nadel gestochen werden. Häufige Motive bei ihr sind Insekten, Pflanzen und Früchte - das hat einen bestimmten Grund.

"In vielen traditionellen Kulturen waren Tattoos etwas, das man sich durch bestimmte Leistungen verdient hat oder was über den eigenen Status in einer Gemeinschaft erzählt hat. Eignet man sich diese Motive kulturell an, nimmt man ihnen alle Bedeutung und verfälscht diese für Leute, die keinerlei Verbindung zu der eigentlichen Kultur haben", kritisiert Katie.

Ein Beispiel wären dabei die dekorativen Maori-Tattoos, die aus der polynesischen Stammeskultur stammen.

Hat man nämlich keine bis wenig Ahnung von den Hintergründen eines kulturellen Symbols, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen.