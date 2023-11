Nach der Trauung erstmal einen Döner? Eine Hochzeitsplanerin berichtet über ihren Beruf

Leipzig - Location, Essen, Musik, Gäste, dazu Deko und Kleider - eine Hochzeit zu planen, ist schon im kleinen Rahmen mit riesigem Aufwand verbunden. Sarah Schötter-Hoffmann (31) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden den Stress abzunehmen. Als Hochzeitsplanerin kümmert sie sich um alles von der Locationsuche bis hin zu den Ringen. Dabei bekommt sie es auch mit so manchem extravaganten Wunsch zu tun.

Stimmt alles mit dem Bouqet? Sarah Schötter-Hoffmann ist Hochzeitsplanerin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden den Vorbereitungsstress abzunehmen. © Sarah Schötter-Hoffmann

Begonnen hatte die heutige Hochzeitsplanerin als Hotelfachfrau im Leipziger Hotel Fürstenhof, bevor es für sie ins Steigenberger auf Usedom ging. "Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben. Daraus sind dann schließlich vier geworden", erinnert sie sich gegenüber TAG24.



Sarah war im Bereich Guest Relation beschäftigt, hat für Gäste die Urlaubsplanung übernommen und sichergestellt, dass ihnen von früh bis abends etwas geboten wird.

"Da hatten wir auch eine Hochzeit dabei, die tatsächlich auch sehr herausfordernd war, weil sie einfach sehr kurzfristig geplant war. Bis dato hatten wir dort auch noch keine Hochzeit in diesem Umfang." Sarah nahm sich der Aufgabe trotzdem an, kümmerte sich um Räumlichkeiten und Deko, bereitete alles für die Band vor und organisierte, was das Zeug hält.

Schon in dieser Zeit sei es für sie wichtig gewesen, ihren Gästen stets das gewisse Extra zu bieten. "Wir hatten auch mal einen Bräutigam, der den Heiratsantrag unbedingt zum Sonnenaufgang machen wollte. Im August an der Küste heißt das: 4.50 Uhr. Seine Frau war auch keine Frühaufsteherin, aber wir haben das trotzdem hinbekommen."

Sarah und ihr Team sind um 3 Uhr aufgestanden, um ein kleines Frühstück samt Decke und Rosen im Strandkorb für das Paar vorzubereiten. "Pünktlich um 4.50 Uhr ist die Sonne aufgegangen und sie hat dann auch ja gesagt."