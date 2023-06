Nach seiner Zoo-Versetzung: Jetzt startet Tierpfleger Jörg Gräser auf Social Media durch!

Leipzig - In den vergangenen Wochen sorgte die Versetzung des beliebten Zoo-Pflegers Jörg Gräser für jede Menge Aufregung in Leipzig . Nun meldete sich der 54-Jährige zurück - auf seinen eigenen neuen Social-Media-Accounts.

Jörg Gräser (54) zeigt bei YouTube und Instagram, wie er essbare Figuren für die Tiere des Leipziger Zoos bastelt. © Instagram/basteljoerg

Unter dem Namen "Jörg bastelt wieder" lädt der Pfleger, der besonders durch seinen liebevollen Umgang mit den Leipziger Löwen bei "Elefant, Tiger & Co." Bekanntheit erlangte, seit rund einer Woche Schnappschüsse und Videos hoch.

Seine Basteleien bestehen aus Obst und Gemüse, das er in mühsamer Kleinarbeit aneinander befestigt und daraus dann Tiere formt. Hyänen, Pinguine, Schildkröten ... bei der Motivwahl lässt er seiner Kreativität freien Lauf.

Und wer darf sich am Ende am meisten über die Werke freuen? Die Erdmännchen im Zoo! An die werden die fertigen Kunstwerke dann nämlich verfüttert.

Wie er auf seinem Profil berichtet, wird er bei seinem neuen Social-Media-Projekt von Freunden und Verwandten unterstützt.

Und auch in den Kommentarspalten drücken seine mehr als 5000 Follower ihren Support für den Tierliebhaber aus: "Super, nicht unterkriegen lassen!", schrieb zum Beispiel eine Person. "Ach lieber Jörg, es tut so gut, Sie zu sehen/hören!", freute sich eine andere.

Nach Meinungsverschiedenheiten mit der Zoo-Leitung war Gräser vor wenigen Monaten aus dem Löwengehege des Zoos verbannt und der Südafrika-Anlage zugewiesen worden. Seitdem war er auch in der Zoo-Soap "Elefant, Tiger & Co." nicht mehr zu sehen gewesen.