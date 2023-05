Aus für Löwen-Papa: Deshalb stellte der Leipziger Zoo seinen TV-Liebling Jörg Gräser kalt

Er ist wohl Leipzigs prominentester Tierpfleger: Jörg Gräser. Doch jetzt ist der TV-Liebling und von seinen geliebten Löwen abgezogen worden. Das ist der Grund.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Er ist wohl Leipzigs prominentester Tierpfleger und der Star der MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." (ETC): Löwen-Papa Jörg Gräser (54). Doch jetzt ist der TV-Liebling beim Zoo-Management in Ungnade gefallen - und von seinen geliebten Löwen abgezogen worden. Hintergrund ist ein fachlicher Streit und eine bisher geheim gehaltene Tragödie.

TV-Publikumsliebling Jörg Gräser war im Oktober in der MDR-Talkshow Riverboat zu Gast und berichtete dort über seine Löwen-Familie. © MDR/Kirsten Nijhof In zahlreichen ETC-Folgen spielte Jörg Gräser eine tragende Rolle und sächselte sich 20 Jahre lang in die Herzen der Zoo-Fans. Noch im Oktober war der Löwen-Pfleger zusammen mit Tierpark-Direktor Jörg Junhold (59) zu Gast in der MDR-Talkshow "Riverboat". Doch inzwischen herrscht Funkstille. Seit Wochen war Gräser weder in der TV-Doku noch auf der Löwen-Anlage zu sehen. Trauriger Hintergrund: Nach fachlichen Auseinandersetzungen mit der Afrika-Bereichsleitung wurde Gräser seiner Funktion enthoben und von der Löwen-Anlage verbannt. Zoo Leipzig Tierisch! Dresdner Teenie Nick durfte bei "Elefant, Tiger & Kids" mitmachen Im Südamerika-Bereich soll sich der ausgewiesene Raubkatzen-Experte jetzt um Ziegen und Kaninchen kümmern.

Zoo verheimlichte Tragödie bei Löwen-Geburt

Ein Bild mit Kultstatus: Löwen-Papa Jörg Gräser schiebt im August 2004 den kleinen Malik durch den Zoo. Den später nach Chemnitz abgegebenen Kater hatte Gräser mit der Flasche aufgezogen. © Montage: Waltraud Grubitzsch / dpa Offiziell wollte sich der Zoo am Freitag mit Verweis auf "interne Angelegenheiten" nicht zu den Gründen äußern. Auf konkrete Anfrage erklärte die Direktion allgemein: "Revierwechsel gehören im Zoo Leipzig zu den betriebsüblichen Entscheidungen im Rahmen der Personaleinsatzplanung, die sich nach organisatorischen und sonstigen Belangen richten." Jörg Gräser war für eine Stellungnahme am gestrigen Freitag nicht erreichbar.

Wie TAG24 aus der Belegschaft erfuhr, soll es um Fragen der Fütterung und der Zuchtbedingungen gegangen sein. Das Fass zum Überlaufen brachte dann eine Tragödie, die sich im Frühjahr zutrug. Zoo Leipzig Traurige Szenen bei "Elefant, Tiger & Co.": Nandu brütet tagelang tote Eier aus Wie der Zoo bislang nicht öffentlich kommunizierte, war Löwen-Dame Kigali (9) erneut trächtig. Aufgrund geänderter Bedingungen im Rahmen der Geburt soll die Löwin massiv unter Stress geraten sein. Mehrere Jungtiere kamen als Totgeburt zur Welt. Ein Löwenbaby wurde von der Mutter nicht angenommen und verstarb nach wenigen Tagen. Gräser soll sich zuvor gegen Neuerungen ausgesprochen haben.

Für Löwen-Papa Jörg Gräser brach eine Welt zusammen