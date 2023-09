Nacht der Kunst: Eine riesige Kunstmeile quer durch Leipzigs Norden

Schon zum 14. Mal fand die Nacht der Kunst am Samstag statt. Auch in diesem Jahr verwandelte sich die Georg-Schuhmann-Straße wieder in eine riesige Kunstmeile.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Schon zum 14. Mal fand Leipzigs Nacht der Kunst am Samstag statt. Auch in diesem Jahr verwandelten sich die Stadtteile Gohlis, Möckern und Wahren entlang der Georg-Schumann-Straße wieder in eine riesige Kunstmeile. Tausende Besucher bestaunten mehr als 200 Künstler, die ihre Werke in den örtlichen Geschäften, Cafés und Ateliers ausstellten.

Organisatorin Kerstin Herrlich (l.) und Monika Maywald, Vorstand des Fördervereins der Georg-Schuhmann-Straße, eröffneten am Samstag gemeinsam die Nacht der Kunst. © Emily Mittmann "Alle Jahre wieder, einmal im Jahr verwandelt sich die Georg-Schumann-Straße in eine brodelnde Magistrale." Mit diesen Worten gab Monika Maywald, Vorstand des Fördervereins der Georg-Schumann-Straße, den Startschuss für die 14. Nacht der Kunst. Gemeinsam mit Organisatorin Kerstin Herrlich eröffnete sie am Samstag um 16 Uhr das jährliche Straßenfest. Einst veranstaltet, um Kunden in die örtlichen Geschäfte zu locken, entwickelte sich die Nacht der Kunst (NdK) seit 2014 zu einem belebten Kunst-Event im Leipziger Norden. Mehr als 200 Künstler stellten zu diesem Anlass am Samstag ihre Werke aus. Diese waren zum Teil in den Läden und Cafés, aber auch in den hiesigen Kunst-Spots, wie den Pittlerwerken oder dem Kunsttanker, zu finden. Auch Gohliser Wahrzeichen wie das Gohliser Schlösschen oder das Schillerhaus waren mit von der Partie.

Die Ausstellungshalle des Kauflands Gohlis-Süd beherbergte Kunstwerke unterschiedlichster Art, darunter Skulpturen, Fotografien und Malerei. © Emily Mittmann

Peter Beißert in der Bäckerei Schladitz

In der Bäckerei Schladitz stellte der Maler und Fotograf Peter Beißert seine Werke zur Schau. © Bildmontage: Emily Mittmann Einer der 200 Künstler war Maler und Fotograf Peter Beißert. Seit 2007 ist der gelernte Maschinen- und Anlagen-Monteur als freischaffender Künstler tätig. In seinen Zeichnungen hält er historische Szenen der Völkerschlacht zu Leipzig, des Mittelalters oder der Antike fest. Auch außerhalb der Nacht der Kunst konnte sich Beißerts Kunst schon mehrfach in Leipzig und Umgebung sehen lassen Am Samstag stellte der Künstler seine Werke in der Bäckerei Schladitz in der Georg-Schumann-Straße aus. Im Vordergrund standen hier Kohle- und Kreidezeichnungen von historischen Motiven.

László Bikfalvi im Heisenberg-Gymnasium

László Bikfalvi stellte seine Landschaftsbilder im Heisenberg-Gymnasium aus. Sein dreiteiliges Werk der Fließtechnik nennt er "Entfaltung". © Bildmontage: Emily Mittmann Auch das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Möckern nahm als Ausstellungsort an der Nacht der Kunst teil. Neben den Klassenzimmern, die die Künstler in bunte Galerien verwandelt hatten, bot die Band der Schule auch musikalische Unterhaltung. Ein Künstler, der hier seine Werke präsentierte, war László Bikfalvi. Mit seinen Acryl-Gemälden lädt der 80-Jährige seine Betrachter auf eine Weltreise ein. Diese führt unter anderem durch den Amazonas in Brasilien, an die Amalfiküste in Italien oder an die Kreidefelsen in Dänemark. Aber auch den Ausblick aus seinem Zuhause in Wahren oder seine Frau in jungen Jahren als Balletttänzerin hat der Künstler mit Pinsel und Farbe festgehalten. Neben den beeindruckenden Landschaftsbildern zeigte der gelernte Dolmetscher und Reiseleiter auch Bilder der Fließtechnik. In leuchtenden Farben entstehen so abstrakte Werke, die der Fantasie freien Raum lassen.

Zum ersten Mal dabei waren unter anderem die Pittlerwerke. Hier zeigte Mahmoud Dabdoub seine Fotografien. © Emily Mittmann

Ein gelungenes Event