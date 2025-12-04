Neuer Asterix-Park bei Leipzig: So wird Belantis in den nächsten Jahren umgestaltet

Leipzig - Aus Belantis wird der erste Asterix-Park in Deutschland . Mit dieser Meldung sorgten der Freizeitpark und das Unternehmen Compagnie des Alpes am Dienstag für Aufsehen. 100 Millionen Euro will der neue Besitzer in den kommenden Jahren in den Park bei Leipzig investieren. Der erste neue Bereich soll bereits 2026 eröffnen.

Comicheld Asterix begrüßt die Besucher künftig im Belantis: Die Compagnie des Alpes will den Freizeitpark bei Leipzig in Deutschlands ersten Asterix-Park umwandeln. Spätestens 2031 soll die Transformation abgeschlossen sein. © Christian Grube

"Idefix' Abenteuerland" soll direkt im Herzen von Belantis entstehen und vor allem Familien mit Kindern ansprechen. Geplant sind eine Mini-Wasserbahn für Kinder sowie ein Rundfahrgeschäft, Mini-Trail, eine interaktive Attraktion sowie ein Abenteuer-Spielplatz, allesamt thematisiert nach Asterix. Auch ein Gastro- und Souvenir-Bereich sowie ein Fotopoint sollen ebenfalls entstehen, an dem kleine und große Besucher sich mit Asterix ablichten können.

"Wir sind guter Dinge, dass wir den Bereich im Frühjahr 2026 eröffnen können", sagte der neue Geschäftsführer des Belantis Filip De Witte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Ebenfalls für 2026 vorgesehen: Der Bau einer neuen familienfreundlichen Achterbahn namens "Strand der Götter". Fertigstellung 2027.

In den Folgejahren wollen die Betreiber die bestehenden Bereiche auf das neue Thema umwandeln, angefangen mit Griechenland und Ägypten. "Die Pyramide bleibt natürlich, aber sie erhält eine neue Dekoration", sagte De Witt.

Vorbild für das neue Belantis soll der Parc Asterix in Frankreich sein, den die Compagnie des Alpes ebenfalls betreibt und der pro Jahr rund drei Millionen Besucher anlockt. Das Ziel für den neuen Park: 900.000 Besucher pro Jahr. Eine Verdreifachung der aktuellen Zahlen.