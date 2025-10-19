Simply Red auf Jubiläumstour in Leipzig: Wie eine kleine Reise in die Jugend

Leipzig - Wenn ein Konzert schon Monate im Voraus ausverkauft ist, deutet das meist auf einen großen Namen hin – und Simply Red gehören zweifellos dazu. 40 Jahre nach der Gründung ist Mick Hucknall (65) mit seiner Band auf Jubiläumstour. Am Samstag machten die Briten in Leipzig Station – TAG24 war dabei.

Bei ihm sitzt noch immer jede Note: Sänger Mick Hucknall (65). © Christian Grube

Wer kennt sie nicht – Songs wie "Stars" oder "Holding Back the Years"? Sie gehören zur musikalischen DNA der Achtziger- und Neunzigerjahre und laufen noch immer regelmäßig im Radio.

Kein Wunder also, dass die Arena im Leipziger Westen bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Simply Red – oder vielmehr Mick Hucknall, denn die Band ist im Grunde sein musikalisches Projekt – kann bis heute auf eine treue Fangemeinde zählen. Und das, obwohl die großen Hits längst mehr als 20 Jahre alt sind.

Mit "Sad Old Red" geht es ruhig und gediegen in den Abend – trotz großem Jubel ein etwas verhaltener Start. Doch spätestens beim Debüt-Hit "Money’s Too Tight (to Mention)" springt das Leipziger Publikum auf.

Hucknall beweist schon früh, dass er stimmlich in großartiger Form ist. Jede Note sitzt – das hat man bei anderen Künstlern in seinem Alter schon anders erlebt. Der Abend ist ohne Frage eine Reise durch 40 Jahre Simply Red – und zugleich eine Hommage an den Soul. Obwohl Mick Hucknall klar im Mittelpunkt steht, bekommt dennoch jeder Musiker seinen Moment.