Ohne ihren Welthit! Marillion begeistern nach 28 Jahren wieder Leipzig

Leipzig - Das Haus Auensee war bis zum letzten Platz gefüllt, als 1500 Musikbegeisterte aus ganz Europa das erste Deutschlandkonzert der "Tour before it's Christmas" von Marillion erlebten. Die fünfköpfige Band aus dem englischen Aylesbury betrat erstmals nach 1995 wieder eine Leipziger Bühne und konnte das Publikum mit ihrer einzigartigen Performance begeistern.

Marillion um Sänger Steve Hogarth (67) stattete Leipzig am Samstag nach fast 30 Jahren wieder einen Besuch ab. © Christian Grube

Entgegen den Erwartungen derjenigen, die auf eine "Best-of 80s"-Show mit dem Hit "Kayleigh" gehofft hatten, präsentierte Marillion ein ungewöhnliches Repertoire. Obwohl "Kayleigh" zweifellos ihr bekanntester Song ist, wird er heutzutage eher selten gespielt.

Pünktlich um 20.30 Uhr wurde es dunkel und die Bühne von einem blauen Licht durchflutet. Marillion betrat die Bühne und eröffnete den Abend mit "Invisible Man", einem musikalischen Theaterstück, das von Sänger Steve Hogarth (67) lebhaft präsentiert wurde. Das gut zehnminütige Stück war die perfekte Einleitung für einen Abend der Sinne.

Marillion ist eine Band, die sich über vier Jahrzehnte hinweg behauptet hat, zieht vorwiegend Kenner ihrer Musik zu ihren Konzerten an. Das Set war entsprechend darauf ausgerichtet, die Vielfalt ihres musikalischen Werks zu präsentieren. Sänger Steve Hogarth und seine Bandkollegen bewiesen dabei eine beeindruckende Konsequenz.

Das Set war Marillion hauptsächlich mit längeren Stücken gespickt. "Easter" aus dem Album "Seasons End" von 1989 war das älteste Stück des Abends, während der Fokus auf der musikalischen Entwicklung der Band nach 2000 lag. Das aktuelle Album "An Hour Before It's Dark" bekam hier am meisten Raum.