Schlagerfest, Gaming-Fest, Musik: Das ist diese Woche in Leipzig los

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Osterwoche startet gemächlich in Leipzig. Bis zum Donnerstag hält sich die Messestadt diesmal zurück mit großen Veranstaltungen. Dann geht's jedoch richtig los!

"Das große Schlagerfest.XXL" in der Quarterback Immobilien Arena (Donnerstag, ab 19.30 Uhr)

Und das auch noch mit mächtig Promi-Alarm, denn am Donnerstag ist niemand geringeres als Florian Silbereisen (42) zu Gast in Leipzig. Mit dabei hat er gleich noch einige gute Bekannte, die zusammen "Das große Schlagerfest.XXL" feiern wollen. Unter anderem Thomas Anders, Michelle, Ross Antony und Voxxclub begleiten den Moderator bei den Shows, die in diesem Jahr bereits 30-jähriges Jubiläum feiern. Auch Silbereisen darf sich dabei freuen: 20 Jahre ist der Kult-Moderator inzwischen dabei, was natürlich ebenso zelebriert werden muss. Die Schlagerparty startet um 19.30 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim (ab 74,90 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Florian Silbereisen (42) bringt am Donnerstag "Das große Schlagerfest.XXL) in die Quarterback Immobilien Arena. © Nico Schimmelpfennig

Gaming-Festival "Caggtus" auf der Leipziger Messe (Freitag, ab 11 Uhr)

Videospiel-Freunde kommen am Wochenende auf der Leipziger Messe auf ihre Kosten. Bereits am Freitag startet dort die zweite Ausgabe des Gaming-Festivals "Caggtus". Das setzt auch in diesem Jahr wieder ganz aufs Zocken und bietet Euch mit Entertainment Area, Stream Area und LAN Area alles, was das Gamer-Herz bedarf. Die Riesen-LAN-Party startet bereits am Donnerstag um 18 Uhr. Also Streamer und Creator sind unter anderem Liza Grimm, Kapuzenwurm, Phunkroyal und Baso vor Ort. Tickets gibt es auf der Website des Festivals. Bis Dienstag, 12 Uhr, verlost TAG24 zudem 3x2 Karten für die "Caggtus".

Beim Gaming-Festival "Caggtus" kann ab Freitag wieder ausgiebig gezockt werden. © Leipziger Messe/ Tom Schulze

Monsters of Liedermaching im Kupfersaal (Freitag, ab 20 Uhr)

Musikalisch wird es dann noch einmal am Freitagabend, wenn die Monsters of Liedermaching in den Kupfersaal laden. Sechs Singer-Songwriter, die sich vor nunmehr über 20 Jahren auf dem Hamburger Rockspektakel zusammenfanden und seitdem als Band gemeinsam Musik machen. Klingt ungewöhnlich? Ist es auch, aber ebenso unterhaltsam! Im Gepäck haben die Monsters gleich noch ihre neue Platte "Federwisch im Elfental". Da ist für den Freitagabend auch schon ausgesorgt. Los geht die Show um 20 Uhr. Der Einlass startet um 19 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim (Preis: 34,95 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Monsters of Liedermaching sind am Freitag im Leipziger Kupfersaal. © Landstreicher Konzerte