Historisches Kaffeehaus seit neun Monaten wieder offen: So könnt Ihr bei einer Führung gratis dabei sein
Leipzig - Seit fast einem Dreivierteljahr begrüßt das berühmte Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" in Leipzig wieder Gäste aus aller Welt, im Sommer eröffnete schließlich auch die dazugehörige Ausstellung. Beides zusammen ist ein Erlebnis, für das Ihr bei TAG24 Tickets gewinnen könnt.
Es war das Comeback des Jahres 2025, als sich die Türen des Kaffeehauses im vergangenen April nach mehr als sechs Jahren erstmals wieder für Besucher öffneten.
Seitdem wurden unzählige Kaffee-Spezialitäten ausgeschenkt, die verschiedensten Kuchen und Torten serviert und auch leckeres gutbürgerliches Essen für die Gäste zubereitet.
Auch die Führungen durch die im Juli eröffnete Ausstellung zur Kaffeehaus-Geschichte des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig finden großen Anklang.
Betreiber Sven Gerling (53) blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück: "Wir sind vom Zuspruch und Erfolg überwältigt und möchten diese Freude gern mit den Leipzigern teilen."
Gewinnt 5x2 Tickets für eine Führung durchs "Coffe Baum"-Museum!
Daher habt Ihr jetzt die Chance, bei einem solchen 60 bis 90 Minuten langen Rundgang gratis dabei zu sein.
Für die Führung am Samstag, dem 24. Januar 2026, um 16 Uhr könnt Ihr Euch mit TAG24 5x2 Tickets sichern. Und das Beste: Kaffee und Kuchen sind ebenso dabei wie eine kleine Überraschung für alle Gewinner.
Schickt dafür einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Coffe Baum" und Eurem vollständigen Namen an [email protected].
Einsendeschluss ist Sonntag, der 4. Januar 2026, um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am 5. Januar benachrichtigt. Viel Glück!
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube, Zum Coffe Baum / Sven Gerling