Historisches Kaffeehaus seit neun Monaten wieder offen: So könnt Ihr bei einer Führung gratis dabei sein

Leipzig - Seit fast einem Dreivierteljahr begrüßt das berühmte Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" in Leipzig wieder Gäste aus aller Welt, im Sommer eröffnete schließlich auch die dazugehörige Ausstellung . Beides zusammen ist ein Erlebnis, für das Ihr bei TAG24 Tickets gewinnen könnt.

Das Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" wurde in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert und empfängt seit einigen Monaten wieder Gäste. © Christian Grube

Es war das Comeback des Jahres 2025, als sich die Türen des Kaffeehauses im vergangenen April nach mehr als sechs Jahren erstmals wieder für Besucher öffneten.

Seitdem wurden unzählige Kaffee-Spezialitäten ausgeschenkt, die verschiedensten Kuchen und Torten serviert und auch leckeres gutbürgerliches Essen für die Gäste zubereitet.

Auch die Führungen durch die im Juli eröffnete Ausstellung zur Kaffeehaus-Geschichte des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig finden großen Anklang.



Betreiber Sven Gerling (53) blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück: "Wir sind vom Zuspruch und Erfolg überwältigt und möchten diese Freude gern mit den Leipzigern teilen."