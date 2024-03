Speeddating für Tierschutzhunde: So war das erste "Bark Date" in Leipzig

Unter anderem mit dabei: Mischlings-Mädchen Ida, die vom Verein "Fellengel in Not e. V." aus einer Tötungsstation in Ungarn zu ihrer Pflegestelle Lina nach Penig gebracht wurde.

Auch Rüde Taco aus Griechenland konnte einige Interessenten überzeugen. © Anna Gumbert

Wer Interesse an Ida oder den anderen Tierschutzhunden zeigen wollte, konnte sich die Kontaktdaten oder einen Flyer über den jeweiligen Verein oder Organisation mit nach Hause nehmen, um weitere Schritte für eine mögliche Adoption einzuleiten.

Wie häufig es zu einem "Match" kommt, wird sich erst einige Wochen nach dem "Bark Date" zeigen - laut Gründerin Lisa Williamson haben nach Treffen in Köln oder Berlin mehr als die Hälfte der Hunde bereits ein neues Zuhause gefunden. In Leipzig könnten bald ähnliche Erfolge erzielt werden.

"Wir sind überwältigt, wie viele Menschen heute trotz miesem Wetter da sind", freute sich Mitorganisatorin Nell Kohlmann am Sonntag.

Weitere "Bark Dates" in Leipzig seien bereits in Planung - wie auch in zahlreichen anderen Städten in Deutschland.

Alle Informationen zum Projekt, Ablauf sowie die neusten Termine findet Ihr auf der Website www.barkdate.com sowie bei Instagram.