TV-Sternchen Juliette parkt vor Standesamt: So teuer wird ihr Fehlerchen

Juliette Lau (22) droht ein saftiges Bußgeld. © Bildmontage: Instagram/juicyjuuly

Schnell mit dem Auto in die City gedüst, fix zentral geparkt, um keinen allzu langen Fußweg zu haben und ruckzuck eine Besorgung erledigt. Das Ordnungsamt wird schon nicht ausgerechnet in dieser kurzen Zeit kontrollieren, nicht wahr?!

Zurück am Wagen folgt dann aber manchmal das böse Erwachen: Ein Strafzettel wartet wedelnd am Frontscheibenwischer.

Wer seinen Fehler einsieht - und stand man auch noch so kurz falsch - überweist das Bußgeld an die sich freuende Stadtkasse. Das droht nun auch Juliette, die durch "Are You The One" bekannt wurde und aktuell immer donnerstags um 20.15 Uhr in der ProSieben-Kuppelshow "Der Heiratsmarkt" zu sehen ist.

Sie erzählte jetzt, was ihr passiert ist.