TV-Streit mit Vater eskaliert: Toxischer Partner will Sächsin das Reden verbieten

Juliette Lau (22) hat sich bei "Der Heiratsmarkt" für den Macho Jay Jay (33) entschieden. Das sorgt bei der Familie der Leipzigerin für jede Menge Ärger.

Von Annika Rank

Leipzig/Kroatien (Hvar) - Juliette (22) hat sich in der vergangenen "Der Heiratsmarkt"-Folge gegen ihren bisherigen Partner Philipp (27) und für Macho Jay Jay (33) entschieden. Das sorgt bei der Familie der Leipzigerin für jede Menge Ärger.

Jay Jay (33) ist eine wandelnde Red Flag - was Juliette (22) nicht sonderlich zu stören scheint. © ProSieben/Richard Hübner Auf den ersten Blick können Vater Alex (50) und Patenonkel Ali (47) einschätzen, dass es sich bei Jay Jay um "das Schema Fuckboy" handelt - so wie es auch schon bei Juliettes besitzergreifendem Exfreund der Fall gewesen war. Der 33-Jährige will jedoch nicht so einfach klein beigeben und kündigt an, die beiden Männer aus dem familiären Umfeld "weichzukochen". Seine Strategie gleich beim ersten Gespräch: Den seiner Meinung nach freizügigen Kleidungsstil seiner neuen Partnerin kritisieren. "Sie ist nicht eingesperrt, sie ist alt genug", setzt sich Alex, der Wert auf Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekt legt, für seine Tochter ein. Doch als Jay Jay ohne mit der Wimper zu zucken verkündet, dass Juliette bei der nächsten Party nur in seinem Beisein mit anderen Männern reden dürfe, wird klar: Hier prallen Welten aufeinander. Was Alex ein weiterer Dorn im Auge sein dürfte, ist das gemeinsame Bad, das Jay Jay und Juliette am Abend einnehmen. Aber keine Sorge, das Ganze hat natürlich nur umweltschonende Hintergründe, wie der 33-Jährige versichert: "Um Wasser zu sparen, hatte ich die Idee, dass wir eventuell zusammen baden könnten." Na, dann ist das natürlich okay! "Jay Jays Hände auf meiner Haut... wunderschön", kommt die Fitnesstrainerin danach gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Am nächsten Morgen folgt dann die Beichte, dass genau diese Hände in der Nacht nicht über der Bettdecke gelassen wurden:" Da wurde ein bisschen gefummelt... aber in Maßen!"

Der Heiratsmarkt: Auf der Party sieht Jay Jay wie aus dem Nichts rot

Widerwillig beugt sich Jay Jay dem Willen der Produktion und nimmt an einem Tanzdate teil. © ProSieben/Richard Hübner Bei einem Tanzdate mit Jay Jays Cousin und dessen Freundin kommen sich die beiden näher - und das, obwohl "Männer nicht tanzen", wenn es nach dem 33-Jährigen ginge. Emotional scheint es das geschwungene Tanzbein sie aber einen Schritt weitergebracht zu haben, denn beide stellen fest, eine gemeinsame Zukunft zu sehen und mehr als nur einen Flirt zu suchen. Doch die Harmonie trügt: Am Abend trifft das Duo auf die übrigen Teilnehmenden, so auch auf Juliettes Ex-Partner Philipp. Der behauptet zwar, die 22-Jährige immer noch für sich gewinnen zu wollen, fackelt beim Flirten mit den anderen anwesenden Frauen aber nicht lange: Mindestens drei Kandidatinnen lädt er dazu ein, die Nacht mit ihm auf dem Daybett zu verbringen - und genau so viele lehnen das "exklusive" Angebot ab. Peinlich. Neuzugang Julius (24) hat unterdessen Lust auf Party und animiert Juliette zum Trinken. Die bei dieser Interaktion gewechselten Worte passt Jay Jay natürlich ganz und gar nicht: "Du bist schon sehr offen... du redest schon viel", wirft er ihr vor. Zurück in der Familienvilla rekonstruiert er die "dramatischen" Ereignisse und löst damit große Unruhe aus.

Trotz Red Flags am laufenden Band: Jay Jay bekommt zweite Chance

Ali (47) und Alex (50) wollen Juliette vor Jay Jays toxischem Verhalten beschützen. Dennoch geben sie ihm eine zweite Chance. © ProSieben/Richard Hübner Jay Jay wirft Juliette vor, in seiner Gegenwart mit anderen Männern gesprochen und zu interessierte Fragen gestellt zu haben. Ein klares No-Go in seinen Macho-Augen. Alex und Ali trauen ihren Ohren kaum und betiteln das Verhalten des "Weicheis" treffsicher als widerlich und grenzwertig. Juliettes Vater platzt schließlich die Hutschnur: "Wenn Ali jetzt nicht dabei gewesen wäre, wäre es komplett eskaliert. Zuhause hätte es einen Headbutt gegeben und raus hier!" Es wird sich darauf geeinigt, die Sachlage am nächsten Morgen in aller Ruhe zu klären. Dass Alex ihm daraufhin keine Gute Nacht wünscht, lässt Jay Jay dann endgültig durchdrehen: Er will die Show verlassen. "Ich fühl mich grade hart gef****", sieht er nicht ein, wieso er von allen Seiten "zu Unrecht" kritisiert wird. Und so teilt er einer weinenden Juliette seine Entscheidung mit. Nach einer Nacht auf dem Sofa und eindringlichen Worten seiner Begleiter macht Jay Jays Laune am nächsten Morgen aber wieder eine Kehrtwende. Er nimmt Alex zur Seite und entschuldigt sich für sein Verhalten, mit dem Hinweis "so etwas" nie wieder machen und in der Show bleiben zu wollen. Auch seine überzogene Eifersucht gesteht er sich ein - was Juliettes Vater zu besänftigen scheint: "Hut ab, dass du dich entschuldigt hast." Was der Vater nicht weiß: Jay Jay verhält sich nur so versöhnlich, damit er nicht von ihm rausgeschmissen wird. Und die Strategie zeigt tatsächlich - und wider aller Logik - Wirkung: Die Schlüssel werden behalten, sodass Jay Jay und Juliette vorerst weiterhin ein Paar bleiben dürfen.