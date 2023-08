Sachsen-Papa in großem TV-Drama von Tochter enttäuscht: "Nicht gepimpert!?"

Leipzig/Kroatien (Hvar) - Bei Juliette Lau (22) und Philipp Krause (27) war es zuletzt bei " Der Heiratsmarkt " super harmonisch. Einige Verfehlungen seinerseits führen nun aber dazu, dass die Leipzigerin Abstand von dem Nordlicht nimmt, der sie damit in die Arme eines Südländers treibt - was ihr Papa Alex (50) kritisch sieht.

Over and out bei Juliette (22) und Philipp (27). © ProSieben

Am Abend folgt eine Party, auf der Juliette "definitiv offen für was Neues" ist. Sie spricht mit Ornella (26) über Philipp: "Ich hab noch nie einen Mann kennengelernt, der so selbstverliebt ist. Eigentlich würde ich mit ihm reden, dass es over ist, aber ich kam noch nicht dazu."

Kurz darauf sitzt sie ihm aber gegenüber und bestätigt ihm das Ende. "Ich kann das einfach nicht mehr, wirklich nicht. Du bist sehr selbstverliebt, wie du mit deinen Eltern umgehst, deine Sprüche - das passt einfach nicht zu mir."

Der Fitnesstrainer aus Bad Segeberg ist geschockt: "Da ist eine ganze Welt für mich zusammengebrochen. Das kam völlig aus dem Nichts. Ich hätte mir eine Zukunft vorstellen können."

Er ahnt, dass Juliette zu Jay Jay gehen wird. Und so kommt es. Der 33-Jährige bestätigt im Vier-Augen-Gespräch, dass er sich "leider" zu der Sächsin hingezogen fühle. "Ich habe viele Fragezeichen."

Als Beweis ihres Interesses verlangt er eine gemeinsame Nacht, in der man aber "nichts machen" werde. "Ich will, dass alle sehen, dass du Interesse an mir hast. Ich bin niemals zweite Wahl."