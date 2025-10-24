Überraschende Aktion in Leipzig: "The Voice of Germany"-Gewinner spielt am Hauptbahnhof

Leipzig - Eine Guerilla-Aktion ist am Freitag in Leipzig gestartet: Ein bunt-bemaltes Klavier steht jetzt gegenüber von Gleis 1 am Promenaden Hauptbahnhof. Dahinter steckt eine spannende Idee.

Samuel Rösch gewann 2018 "The Voice of Germany". © Piano Bombing

"The Voice of Germany"-Gewinner Samuel Rösch (31) weihte das neue Klavier bei einem Auftaktkonzert ein. Ab jetzt kann jeder zu jeder Zeit dort musizieren.

Die Gründer von "Piano Bombing" wollen mit dem Projekt dazu motivieren, musikalisch zu werden und sich durch Musik miteinander zu verbinden.

Dafür restaurieren, stimmen und bemalen sie alte Klaviere, die entweder keinen Besitzer mehr haben oder gespendet wurden. Diese werden dann im öffentlichen Raum platziert und sind für jeden frei zugänglich.

Ziel ist es auch Orte auszuwählen, an denen es oft hektischer ist, um bewusst einen Raum zu schaffen, wo Leute innehalten und Kultur erleben können. In anderen Städten gibt es bereits mehrere der bunten Musikinstrumente, seit diesem Freitag hat Leipzig das erste Exemplar.