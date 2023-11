Von "English Man..." bis "Every Breath You Take": Sting rockt die Leipziger Arena!

Leipzig - Vier Jahre mussten seine Fans sich gedulden, am Dienstagabend war es nun endlich so weit: Sting (72) war zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig . Im Gepäck des ehemaligen "The Police"-Bassisten: Jede Menge Hits, eine großartige Band und ebenso viel Spielfreude. Hat sich das Warten also gelohnt?

Um 20 Uhr startete Joe Sumner (47) mit dem Vorprogramm. Wer in dem Gitarristen und Sänger eine gewisse Ähnlichkeit zum eigentlichen Star des Abends sah, der irrte nicht: Der Musiker ist der älteste Sohn von Sting und Schauspielerin Frances Tomelty (75). Klein-Joey eiferte seinem Vater bereits in jungen Jahren nach und soll mit ihm auf Tour gegangen sein. Später gründete er seine eigene Band und schrieb selbst Songs. Im Oktober erschien seine erste Solo-Platte "Sunshine in the Night".

Pünktlich um 20.45 Uhr stand dann pünktlich Sting auf der Bühne. Mit "Message in a Bottle" und "English Man in New York" startete die Musik-Legende gleich hochkarätig in den Abend - und hielt das Niveau das komplette Set über. © Silvio Bürger

Auch er selbst konnte es nach vier Jahren offenbar nicht mehr erwarten, stand pünktlich um 20.45 Uhr mit seiner Band auf der Bühne. Den Anfang machten "Message in a Bottle" und "English Man in New York", beides dargeboten mit mächtig Power und Spielfreude. Das Publikum reagierte zunächst jedoch eher verhalten. Einige standen auf und klatschten mit. Der Großteil blieb jedoch - in der übrigens komplett bestuhlten Arena - sitzen, als wollten sie erst einmal sehen, was Mr. English Man nach vier Jahren Warten noch so zu bieten hat.

Es folgten "Every Little Thing She Does Is Magic", "If You Love Them Set Them Free" und "Spirits in the Material World", doch so ganz wollte die gute Stimmung auf der Bühne noch nicht auf die Menge überschwappen. Lediglich ein paar Damen versuchten derweil vor die Bühne zu kommen, wurden dabei jedoch von der Security gestoppt und wieder zu ihren Plätzen geführt. Verübeln konnte man es ihnen nicht. Musik und Darbietung machten definitiv Lust drauf, so auch das nachfolgende "Fields of Gold".

Als die Backgroundsänger jedoch bei "Brand New Day" zum Mitmachen aufforderten, gab es schließlich kein Halten mehr. Plötzlich stand die komplette Arena und alle klatschten mit, ebenso bei "Heavy Cloud No Rain".