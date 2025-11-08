Von Markt bis Messe: Das geht dieses Wochenende in Leipzig

Auch an diesem Wochenende ist in Leipzig wieder etwas für jeden dabei! Was in der Messestadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob Partymaus oder Trödel-Fan: Auch an diesem Wochenende ist in Leipzig wieder etwas für jeden dabei! Was in der Messestadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Kreativmarkt auf dem agra Messegelände

Kreativität, wohin das Auge reicht, bekommt Ihr das ganze Wochenende lang auf dem agra Messegelände. Von 11 bis 18 Uhr am Samstag sowie von 10 bis 17 Uhr am Sonntag könnt Ihr entlang der 180 verschiedenen Stände schlendern und zahlreiche neue Ideen entdecken. Der Eintritt kostet Euch maximal 5 Euro, und das Beste ist, mit dem Stempel von Samstag kommt Ihr am Sonntag nochmal kostenlos rein. Für alle, die noch eine Überraschung für die Kids suchen, öffnet dann zusätzlich auch noch der Hosenscheisser-Flohmarkt in Halle 2. Alle weiteren Infos findet Ihr auf kreativmaerkt.de und hosenscheisser-flohmarkt.de.

Auf dem Kreativmarkt findet Ihr verschiedene handgemachte Unikate sowie Material, um selbst kreativ zu werden. © Emily Mittmann

"Marry Love" Hochzeitsmesse

Bei der Hochzeitsmesse im Congress Center Leipzig wird der Traum in Weiß am Samstag und Sonntag Wirklichkeit. Egal ob das perfekte Brautkleid, mehrstöckige Torten oder die neuesten Trends: Hier kann alles genauestens unter die Lupe genommen werden. Die Messe öffnet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen an der Tageskasse 12 Euro. Auf marrylove.de erfahrt Ihr mehr.

Bei der "Marry Love" Hochzeitsmesse findet Ihr Hochzeitstrends zum Verlieben. (Symbolbild) © 123rf/olegparylyak

Partys

"Issa Vibe" - Was wäre eine Samstagnacht ohne ein bisschen Party? Ab 23 Uhr könntet Ihr beispielsweise im Club Velvet die Hüfte schwingen. Bei "Issa Vibe" gibt es vor allem Afro-Beats und die besten R'n'B-Hits auf die Ohren. Techno am Kreuz - Ganz andere Klänge gibts hingegen in der Halle D des Werk 2. Bei Techno am Kreuz versorgen Euch drei verschiedene DJs mit dem Besten, was Techno und Elektro zu bieten hat. Los gehts ab 23 Uhr. Der Eintritt kostet Euch 15 Euro. "Reboot Record Label" - Im Absturz Club werden die 90er und 2000er wieder zum Leben erweckt. Aber nicht mit den üblichen Pop-Klassikern, sondern mit nostalgischen Techno- und Elektro-Sounds. Die Party beginnt um 23.30 Uhr.

Auch an diesem Wochenende versorgen Euch in Leipzig wieder zahlreiche DJs mit bester Musik. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral

Coffee Party

Diejenigen, die am Samstagabend noch nicht genug bekommen haben, können am Sonntag von 12.30 bis 16.30 Uhr noch weiter tanzen. Bei der Coffee Party im Koko Café gibts passend zur gemütlichen Jahreszeit warme Drinks, leckere Snacks und natürlich jede Menge gute Musik. Tickets könnt Ihr Euch vorab für 11,50 Euro auf rausgegangen.de sichern.

Bei der Coffee Party im Koko Café wird am Sonntag weiter getanzt. © Emily Mittmann

Flohmarkt an der Radtank

Sollte Euch der Sinn aber eher nach gemütlichen Auskatern stehen, ist der Trödelmarkt vermutlich die passendere Wahl. Abgesehen von zahlreichen Secondhand-Schätzen dürft Ihr Euch beim Flohmarkt an der Radtanke auch auf Leckereien, Kaffee und Kuchen freuen.

Am Sonntag findet Ihr an der Radtanke von 12 bis 18 Uhr jede Menge Vintage-Kleidung und vieles mehr. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto