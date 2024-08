Warum man hier in Leipzig plötzlich wieder mit D-Mark bezahlen kann

Leipzig - Wer noch einige D-Mark zu Hause rumliegen hat, sollte einen Besuch der Leipziger Filmnächte in Betracht ziehen.

Bei den Filmnächten steht "Zwei zu Eins" auf dem Programm. © Filmnächte Leipzig

Für die Vorführung des brandneuen Films "Zwei zu Eins" haben sich die Veranstalter auf der Galopprennbahn Scheibenholz nämlich eine ganz besondere Aktion überlegt.

In der Komödie stoßen die Protagonisten im Jahr 1990 auf unzählige wertlos gewordene DDR-Markscheine - und wollen diese möglichst lukrativ in D-Mark tauschen. Ein kompliziertes und nicht ganz legales System kommt ins Rollen. Mit von der Partie: Sandra Hüller (46) und Max Riemelt (40).

Angelehnt an die Geschehnisse des Films dürfen am Samstag alte D-Mark-Bestände mitgebracht und an den Getränkeständen als Zahlungsmittel verwendet werden!

Wichtiger Hinweis: Es werden lediglich Scheine im Wert von 5 bis 100 D-Mark angenommen. Das Getränkepfand muss in Euro gezahlt werden, Rückgeld gibt's ebenfalls nur in Euro. Der Wechselkurs beträgt 2:1.