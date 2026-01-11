Weltpremiere im Panometer: Dieses neue 360-Grad-Bild bringt der Künstler Asisi nach Leipzig

Leipzig - Wer aktuell das Leipziger Panometer besuchen möchte, muss sich gedulden. Bis Ende Januar hat das besondere Ausstellungshaus geschlossen, denn innen entsteht eine Weltpremiere und das neueste Werk des Künstlers Yadegar Asisi (70).

Ab dem 24. Januar können die Besucherinnen und Besucher das neue Panorama sehen und erleben. © PR/asisi

Im Februar 2016 reiste der in Halle (Saale) und Leipzig aufgewachsene Künstler zusammen mit seinem Team in die Antarktis. Was er dort erlebte und dokumentierte, teilt Asisi erstmalig in Leipzig.

"Die Antarktis ist ein Ort des Paradoxons", sagte der 70-Jährige vorab auf der Webseite des Panometer. "Sie ist das letzte große Naturreservoir und doch kein Paradies. Sie ist ewig, doch brüchig. In ihrer unberührten Weite offenbart sie sich als Fragilität."

Herzstück der Ausstellung wird wieder ein Rundumbild auf den 32 Meter hohen Wänden des Panometer in Leipzig.

Dazu gibt es wieder eine begleitende Ausstellung, die mehr über Asisis persönliche Reise in die Antarktis, den Entstehungsprozess des Panoramas und die Geologie, Klima, Tierwelt und Forschungsgeschichte des Kontinents erklärt.

Vorab wurde schon verraten, dass Asisi in seinem Werk mit der Wasserlinie als zentrale Perspektive spielt. Oberhalb dieser Linie ragen gewaltige Eisformationen in die Höhe und darunter wird das verborgene Leben im Wasser sichtbar.