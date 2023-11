Zu viele Sammlerstücke: Leipziger Auktion fällt in diesem Jahr noch größer aus!

Leipzig - Nachdem sie im vergangenen Jahr ihre 100. Auktion veranstalteten , geht die Erfolgsgeschichte der Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn weiter. Mit der inzwischen 102. Ausgabe musste die Veranstaltung nun sogar vergrößert werden. Ganze vier Tage lang kann diesmal in der Messestadt um Geldscheine, Medaillen und Münzen geboten werden.

Den Abschluss bilden am Samstag weitere deutsche Münzen und Medaillen sowie Münzen des Kaiserreichs und der Weimarer Republik.

Der Freitag beginnt - der Tradition des Hauses entsprechend - mit einer kleinen Auswahl an mittelalterlichen Münzen. "Darunter befindet sich ein geschnittener Hälbling aus Eschwege von größter Seltenheit", teilte die Münzhandlung im Vorfeld mit. Anschließend würden altdeutsche Münzen und Medaillen bis Reuß versteigert.

Der Donnerstag steht zunächst im Zeichen der thematischen Medaillen und Plaketten, wobei unter anderem Medaillen von Akademien und Schulen oder auch Schützenmedaillen versteigert werden. Dem schließen sich Münzen und Medaillen des Auslandes sowie eine Serie an Habsburger Talern an.

Ebenfalls am Mittwoch dabei: griechische Münzen aus der Antike mit frühen Elektronprägungen und Stücken der Ptolemäer sowie einer Sammlung römischer Münzen mit zum Teil selteneren Herrschern.

Los geht es bereits am heutigen Mittwoch mit einer großen Sammlung von 225 Geldscheinen, Notgeldscheinen und Wertpapieren. Dem folgen etwa 250 deutsche und ausländische Orden und Ehrenzeichen sowie Münzen und Medaillen der DDR.

... sowie ein Löser zu zwei Talern aus dem Jahr 1679. Geschätzter Wert: 5000 Euro. © Montage: Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Seit 1991 veranstaltet die Münzhandlung inzwischen Auktionen, damals noch im Hotel Astoria. Inzwischen hat sich das Unternehmen von Veranstaltungen in Hotels jedoch verabschiedet. Seit 2020 finden die Auktionen in den hauseigenen Räumen in der Nikolaistraße 25 statt.

Seit der 94. Auktion kann zudem per Livestream teilgenommen werden, so auch in diesem Jahr wieder.

Mehr Infos sowie die Anmeldung zur Auktion und den Katalog findet Ihr unter leipziger-muenzhandlung.de.