Zum 31. Mal Wave-Gotik-Treffen: Leipzig zelebriert ab heute wieder die Schwarze Szene

Diese zwei Fetisch-Fans besuchten im Vorjahr das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen im Clara-Zetkin-Park.

Schon am gestrigen Donnerstag lustwandelten zahlreiche dunkle Gestalten in teils fantasievollen Outfits durch Leipzigs City und die Parkanlagen.

Bis Pfingstmontag zelebrieren die im Volksmund oft noch "Gruftis" genannten Jünger der schwarzen Szene ihr mystisches Hochfest, das dieses Jahr aber recht bunt daherkommt. Das Programm ist vollgepackt mit Kultur, Kabarett, Livemusik und Partys.



Neben der "schwarzen Szene" pilgern inzwischen auch zahlreiche andere Stilrichtungen zu Pfingsten nach Leipzig. Steampunks etwa, die wie aus der Zeit gefallene Maschinenmenschen wirken - mit viel Lack, hautenger Kleidung und Perücken. Oder Cyber-Goths mit Plastik-Schläuchen in Signalfarben.

Dazwischen tummeln sich Besucher in Tier-, Monster- oder Gasmasken. Hinzu kommen zahlreiche Fans in opulenten Barock-Kostümen, mit Lockenperücke und weiß gepuderten Gesichtern. "Es wird in der Stadt ein besonderes Flair herrschen", verspricht Festival-Sprecher Cornelius Brach.