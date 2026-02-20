Fragwürdiger Drücker-Einsatz: So jagt enviaM den Stadtwerken Kunden ab

Leipzig - Auf dem Leipziger Strommarkt wird seit Wochen mit harten Bandagen gekämpft. Aktuell versucht der Chemnitzer Energieanbieter enviaM, den hiesigen Stadtwerken massiv Kunden abzujagen. Mit Methoden, die zumindest fragwürdig sind.

In der "Residenz am Zoo" wohnen Hunderte hochbetagte Rentner - hier schlossen Drücker für enviaM in den letzten Wochen mit fragwürdigen Methoden Stromverträge ab. © Ralf Seegers

In der Leipziger "Residenz am Zoo" wohnen überwiegend Senioren jenseits der 75 Jahre. In den vergangenen Wochen klingelte es hier öfter an den Wohnungstüren - auch bei Christine B. (88). "Da stand ein Herr vor der Tür, der mir einen Ausweis von enviaM zeigte und meinen Stromvertrag überprüfen wollte", erzählt die Rentnerin.

Sie ließ ihn ein - und noch ehe sie einen klaren Gedanken fassen konnte, hatte sie auf dem Tablet des Vertreters einen neuen Stromvertrag vor der Nase.

Weil der angebliche enviaM-Mann erklärte, dass die Seniorin fortan 15 Euro weniger im Monat berappen müsse, kündigte die langjährige Stadtwerke-Kundin ihren Altvertrag und schloss bei den Chemnitzern ab. Alles nur auf dem Tablet - als der Vertreter die Wohnung wieder verließ, hinterließ er weder eine Vertragskopie noch Informationsmaterial.

Dass die 15 Euro weniger im Monat nur die Kürzung der Vorauszahlung ist und nichts über die tatsächlichen Tarifkonditionen aussagt, erfuhr die hochbetagte Seniorin erst von ihrem Sohn.

Ihm fiel mit Blick auf das Kleingedruckte auf der hinterlassenen Visitenkarte mit groß aufgedrucktem enviaM-Logo auch auf, dass es seine Mutter nicht mit einem enviaM-Mitarbeiter zu tun hatte, sondern mit einem Beschäftigten einer Potsdamer Firma, die für ihre Drücker-Methoden bekannt ist und vor der bereits die Städtischen Werke Borna warnen.

Auf TAG24-Anfrage bestätigte enviaM, dass die umstrittene Firma "Exklusivpartner für enviaM/MITGAS" sei, im Auftrag des Chemnitzer Energieanbieters derlei Haustürgeschäfte vornimmt und auf ihren Ausweisen dabei auch die bekannten Logos nutzen dürfe.