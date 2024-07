Kuriose Sammel-Leidenschaft: Die Jagd nach der lilafarbenen Mülltonne

Jörg Zeisler (59. l.) brachte die Mülltonne einst nach Deutschland. Jetzt kann sich Alexander Smoljanovic (24) daran erfreuen. © Lutz Brose

Als der Versicherungsfachmann im Alter von fünf Jahren eine Miniaturtonne von seiner Nachbarin geschenkt bekommt, bricht das Jagdfieber aus.

Mittlerweile haben sich bei ihm in Wanzleben (Sachsen-Anhalt) rund 100 Tonnen aus ganz Europa angesammelt. Eine fehlte aber noch, eine 1100 Liter-Tonne in Lila! An dieser Stelle kam der Spezialist für Entsorgungstechnik, Jörg Zeisler (59), ins Spiel.

1996 erhielt der Leipziger nach einer Ausschreibung den Zuschlag vom Chemnitzer Land und orderte 3000 solcher Tonnen in Italien, die später mit der Italienischen Staatsbahn nach Glauchau transportiert wurden.

Um das herauszufinden, hat Smoljanovic Jahre recherchiert und keine Mühen gescheut, die letzte Tonne ihrer Art beim Kommunalen Entsorger Chemnitzer Land loszueisen. Jetzt brachte der Sammler die Tonne für ein Fotoshooting zum Besteller nach Leipzig zurück. Diese Tonnen wurden für Gewerbeabfälle genutzt und 2008 wegen fehlender Kindersicherung aus dem Verkehr gezogen.