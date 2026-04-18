Leipzig Marathon steht an: Verkehr wird an mehreren Stellen lahmgelegt
Leipzig - Im Rahmen des Leipzig Marathons am Sonntag muss im Leipziger Stadtgebiet entlang der Route mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.
Wie auch im Vorjahr befindet sich der Start-/Zielbereich Am Sportforum auf Höhe der Arena und soll bereits am Samstagnachmittag ab 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden. Lediglich Arena-Besucher dürfen auf die zur Location gehörenden Parkplätze fahren.
Nach Angaben des Ordnungsamtes soll der Aufbau der restlichen Strecken- und Halteverbots-Beschilderung am Sonntag um 5 Uhr morgens beginnen, zwischen 9 und 16 Uhr wird dann die gesamte Laufstrecke gesperrt.
Der 21 Kilometer lange Kurs für die Halbmarathonläufer (Start: 12.15 Uhr) führt über die Jahnallee, den Augustusplatz und die Prager Straße bis zur Richard-Lehmann-Straße, wo dann erstmals gewendet wird. Dann geht es über die Kurt-Eisner-Straße und den Schleußiger Weg nach Plagwitz und schließlich zurück zum Sportforum.
Die Marathonläufer (Start: 9.30 Uhr) müssen diese Strecke zweimal absolvieren. Um 13.15 Uhr startet außerdem der 10-Kilometer-Lauf, der erst der längeren Route folgt, dann aber übers Palmengartenwehr und die Festwiese führt.
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Schleusen zur Durchfahrt für Bürgerinnen und Bürger werden in der Harkort-/Riemannstraße, Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße, An den Tierkliniken/Semmelweisstraße sowie Ost-/Prager Straße eingerichtet. Die Anfahrt zum Uniklinikum soll über eine Schleuse an der Stephan-/Prager Straße gewährleistet werden.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa ; TAG24/Annika Rank