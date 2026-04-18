Leipzig Marathon steht an: Verkehr wird an mehreren Stellen lahmgelegt

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Im Rahmen des Leipzig Marathons am Sonntag muss im Leipziger Stadtgebiet entlang der Route mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Von Annika Rank

Leipzig - Im Rahmen des Leipzig Marathons am Sonntag muss im Leipziger Stadtgebiet entlang der Route mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Am Sonntag wird der Autoverkehr in Leipzig teilweise lahmgelegt, um Platz für die Marathonläufer zu schaffen.
Am Sonntag wird der Autoverkehr in Leipzig teilweise lahmgelegt, um Platz für die Marathonläufer zu schaffen.  © Sebastian Willnow/dpa

Wie auch im Vorjahr befindet sich der Start-/Zielbereich Am Sportforum auf Höhe der Arena und soll bereits am Samstagnachmittag ab 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden. Lediglich Arena-Besucher dürfen auf die zur Location gehörenden Parkplätze fahren.

Nach Angaben des Ordnungsamtes soll der Aufbau der restlichen Strecken- und Halteverbots-Beschilderung am Sonntag um 5 Uhr morgens beginnen, zwischen 9 und 16 Uhr wird dann die gesamte Laufstrecke gesperrt.

Der 21 Kilometer lange Kurs für die Halbmarathonläufer (Start: 12.15 Uhr) führt über die Jahnallee, den Augustusplatz und die Prager Straße bis zur Richard-Lehmann-Straße, wo dann erstmals gewendet wird. Dann geht es über die Kurt-Eisner-Straße und den Schleußiger Weg nach Plagwitz und schließlich zurück zum Sportforum.

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Die Marathonläufer (Start: 9.30 Uhr) müssen diese Strecke zweimal absolvieren. Um 13.15 Uhr startet außerdem der 10-Kilometer-Lauf, der erst der längeren Route folgt, dann aber übers Palmengartenwehr und die Festwiese führt.

Entlang der Laufstrecke wird es mehrere Schleusen geben, wie hier in der Südvorstadt.
Entlang der Laufstrecke wird es mehrere Schleusen geben, wie hier in der Südvorstadt.  © TAG24/Annika Rank
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Hier findet Ihr alle Strecken und die dazugehörigen Sperrungen im Detail.

Schleusen zur Durchfahrt für Bürgerinnen und Bürger werden in der Harkort-/Riemannstraße, Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße, An den Tierkliniken/Semmelweisstraße sowie Ost-/Prager Straße eingerichtet. Die Anfahrt zum Uniklinikum soll über eine Schleuse an der Stephan-/Prager Straße gewährleistet werden.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa ; TAG24/Annika Rank

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