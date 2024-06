10 Jahre Landstreicher Konzerte: Sie sind der geheime Headliner beim Jubiläum!

Zehn Jahre veranstaltet Martin Vejmelka schon zusammen mit seinem Team von Landstreicher Konzerte Shows in Berlin und im gesamten Osten der Republik. Am Mittwoch wird groß gefeiert. © Landstreicher Konzerte

Zehn Jahre ist es inzwischen her, seit Landstreicher Konzerte als Schwesterfirma von Tournee-Veranstalter Landstreicher Booking gegründet wurde. Mitbegründer Martin Vejmelka war damals schon als Veranstalter aktiv, hatte bereits Ende der 90er angefangen Konzerte zu organisieren. 2001 folgte die erste eigene Agentur. "Mit nur zwei Mitarbeitern haben wir schon zu dieser Zeit Arena-Shows veranstaltet, beispielsweise von Clueso oder Marteria", erinnert er sich.

Mit Landstreicher Konzerte wurden schließlich die Kräfte beider Seiten gebündelt, um gemeinsam den Schritt zu etwas Größerem zu gehen. Heute veranstalten Vejmelka und sein Team Konzerte in Berlin und im gesamten Osten der Republik. Dabei decken die Shows alle Facetten der Pop-Kultur ab. Von Rap bis Rock, Stand-Up und Comedy, Lesung und Podcast ist alles dabei. Wenn irgendwo zwischen Leipzig, Berlin, Dresden, Rostock und Erfurt ein Hip-Hop- oder Indie-Konzert stattfindet, stehen die Chancen gut, dass es von Landstreicher veranstaltet wurde.

Auch in diesem Jahr stehen noch einige Highlights an. "Da hätten wir beispielsweise SDP, die im August auf der Festwiese spielen. Hier erwarten wir um die 30.000 Besucher. Auch auf die zwei Konzerte von Faber auf der Parkbühne freue ich mich", so der Geschäftsführer. "Jetzt steht aber erst einmal unsere große Jubiläumsfeier an."