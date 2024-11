Am Mittwoch startet die "Touristik & Caravaning" in Leipzig! Hier könnt Ihr Tickets gewinnen

Leipzig - Das perfekte Wohnmobil, regionale Leckereien oder auch Inspiration für die nächste Reise. All das erwartet Outdoor-Freunde ab Mittwoch auf der "Touristik und Caravaning" (20. bis 24. November) in Leipzig . Noch besser: TAG24 verlost sogar Tickets für die Messe.

Im Caravaning-Bereich in Halle 3 sind alle großen deutschen Hersteller der Branche vertreten, darunter Hobby, Morelo und Niesmann+Bischoff. Vom klassischen Kastenwagen bis hin zum luxuriösen, mehr als eine Million Euro teuren Liner ist hier alles vertreten, was das Camper-Herz begehrt.

Wen zwischendurch der Hunger überkommt, der kann in der zentralen Glashalle auf "Genussreise" gehen. 70 Aussteller präsentieren dort ihre regionalen Köstlichkeiten, darunter die Schwäbische Alb als sogenannte Genusspartnerin.

In Halle 5 wird alles vom klassischen Zelt über Selbstaufbauten bis hin zu Mobile Housing geboten. © Christian Grube

Im Tourismus-, Outdoor- und Fahrradbereich in Halle 4 können Räder direkt vor Ort auf einem extra errichteten Parkour ausprobiert werden. Zahlreiche Reiseziele in Europa werden vorgestellt. Der Grund: "Wie wir erfahren haben, reisen die Menschen in Sachsen gern durch Europa", erklärte Melissa Virnich, Pressesprecherin der "Touristik & Caravaning" Leipzig.

Wer gerade den nächsten Outdoor-Trip plant, für den stehen Beratungen zur Verfügung, um Tipps für das passende Equipment einzuholen. Darüber hinaus präsentiert sich Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 mit der Tourismusregion Zwickau.

Halle 5 mit der Camping-Area bietet alles vom klassischen Zelt über das Thema Selbstaufbau bis hin zu Mobile Housing.

Sogar ein komplett ausgestattetes mobiles Haus mit 48 Quadratmetern Fläche, zwei Zimmern, Küche und Bad wird ab Mittwoch in der Halle zu finden sein. Kostenpunkt: rund 120.000 Euro.