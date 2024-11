Antikmarkt, Salvador Dalí und ein Blind Date mit Hund: Das sind Eure Tipps für den Sonntag

Gohlis - Wer sich für das neue Jahr den Vorsatz genommen hat, sein Leben fortan mit einer Fellnase zu teilen, der kann diesem Wunsch bereits am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ein Stück näher kommen. Beim "Bark Date" im Rosental werden verschiedene Vereine oder Pflegestellen gerade zu vermittelnde Schützlinge auf die Hundewiese mitbringen, damit Ihr Euch in Ruhe "beschnuppern" könnt.

Lößnig/Wahren - Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr auf der riesigen Fläche des AGRA Antikmarktes den ein oder anderen Schatz entdecken. Zwischen 500 und 1000 Händler stellen von 7 Uhr bis 15 Uhr ihre schönsten Antiquitäten zur Schau. In zwei großen Messehallen mit je 5000 Quadratmetern Fläche könnt Ihr feilschen und bummeln, was das Zeug hält.

Der Eintritt ist dabei frei und für nur fünf Euro könnt Ihr direkt am Gelände parken.