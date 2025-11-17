Zusatzshow angekündigt: Die Toten Hosen kommen nach Leipzig, doch Fans müssen noch ein Weilchen warten

Die Toten Hosen haben am Montag einige Zusatztermine für ihre geplante Tour angekündigt. Unter den Städten: Leipzig.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Nach drei Jahren Pause gehen Die Toten Hosen wieder auf Tour! 23 Termine wurden für 2026 angekündigt, fast 900.000 Tickets sollen bereits verkauft worden sein. Nun haben Campino (63) und Co. einige Zusatztermine unter anderem in Leipzig angekündigt. Bis es dazu kommt, geht allerdings noch einiges an Zeit ins Land.

Drei Jahre ist es inzwischen her, seit Campino (63) und seine Mannen Leipzigs Festwiese rockten. 2027 wollen die Punkrocker zurückkehren. © Christian Grube Denn erst 2027 sollen die Zusatzshows der "Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour über die Bühne gehen. Vom 12. Juni bis 10. Juli wollen die Hosen dann noch einmal in den Tourbus steigen und unter anderem in Nürnberg, Bern, Graz und ihrer Heimat Düsseldorf Halt machen. Die Messestadt wollen die Punkrocker am 26. Juni besuchen. Ort: die Festwiese vor der Red-Bull-Arena. "Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach", erklärte Hosen-Frontmann Campino in einer Mitteilung. Die große Resonanz auf die Tourankündigung habe die Musiker "wirklich berührt". "Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen."

Wird dies die Abschiedstour der Toten Hosen?