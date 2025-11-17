Zusatzshow angekündigt: Die Toten Hosen kommen nach Leipzig, doch Fans müssen noch ein Weilchen warten

Die Toten Hosen haben am Montag einige Zusatztermine für ihre geplante Tour angekündigt. Unter den Städten: Leipzig.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Nach drei Jahren Pause gehen Die Toten Hosen wieder auf Tour! 23 Termine wurden für 2026 angekündigt, fast 900.000 Tickets sollen bereits verkauft worden sein. Nun haben Campino (63) und Co. einige Zusatztermine unter anderem in Leipzig angekündigt. Bis es dazu kommt, geht allerdings noch einiges an Zeit ins Land.

Drei Jahre ist es inzwischen her, seit Campino (63) und seine Mannen Leipzigs Festwiese rockten. 2027 wollen die Punkrocker zurückkehren.
Drei Jahre ist es inzwischen her, seit Campino (63) und seine Mannen Leipzigs Festwiese rockten. 2027 wollen die Punkrocker zurückkehren.  © Christian Grube

Denn erst 2027 sollen die Zusatzshows der "Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour über die Bühne gehen. Vom 12. Juni bis 10. Juli wollen die Hosen dann noch einmal in den Tourbus steigen und unter anderem in Nürnberg, Bern, Graz und ihrer Heimat Düsseldorf Halt machen.

Die Messestadt wollen die Punkrocker am 26. Juni besuchen. Ort: die Festwiese vor der Red-Bull-Arena.

"Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach", erklärte Hosen-Frontmann Campino in einer Mitteilung.

Leipzig: Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof: Gesuchter Gewalttäter tappt mit Cannabis in Falle
Leipzig Lokal Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof: Gesuchter Gewalttäter tappt mit Cannabis in Falle

Die große Resonanz auf die Tourankündigung habe die Musiker "wirklich berührt". "Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen."

Wird dies die Abschiedstour der Toten Hosen?

Das Konzert ist Teil einiger Zusatztermine, die die Band am Montag im Zuge ihrer "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour angekündigt haben.
Das Konzert ist Teil einiger Zusatztermine, die die Band am Montag im Zuge ihrer "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour angekündigt haben.  © Christian Grube

Coole Aktion: Um möglichst allen Fans den Besuch ihrer Konzerte zu ermöglichen, bieten Die Toten Hosen für alle Termine der Tournee sogenannte Sozialtickets an, die bereits zum Preis von 19,90 Euro ergattert werden können. Alle Infos zum Sozialticket gibt es auf der offiziellen Website der Band unter www.dth.de. Dort findet Ihr auch ein FAQ zu den günstigeren Tickets.

Um die Tour selbst drehen sich derweil zahlreiche Gerüchte, ob die Hosen damit ihren Abschied feiern wollen. Dazu finden sich inzwischen zahlreiche Kommentare unter dem Ankündigungsvideo.

Offiziell heißt es vonseiten des Quintetts, dass sie im fünften Jahrzehnt nach ihrer Gründung eine Lust und einen Hunger auf Konzerte verspüren würden wie sollten zuvor. "Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!"

Leipzig: Matches, Märkte, Neueröffnungen: Was Ihr an diesem Wochenende in Leipzig nicht verpassen solltet
Leipzig Lokal Matches, Märkte, Neueröffnungen: Was Ihr an diesem Wochenende in Leipzig nicht verpassen solltet

Als Argument gegen den Abschied stand bisher, dass das letzte Konzert der Tour in Wien und nicht in der Hosen-Heimat Düsseldorf stattfindet, zumal für den Oktober weitere Auftritte in Argentinien geplant sind. Die Zusatztermine könnten den Befürchtungen nun jedoch neuen Aufschwung geben. Diese enden nämlich am 10. Juli genau, wo eine Abschiedstour der Hosen aufhören sollte, in Düsseldorf.

Tickets für die Zusatzshows gibt es ab Mittwoch, 19. November, ab 17 Uhr exklusiv auf dth.de.

Titelfoto: Christian Grube

Mehr zum Thema Leipzig Veranstaltungen & Freizeit: