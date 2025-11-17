Zusatzshow angekündigt: Die Toten Hosen kommen nach Leipzig, doch Fans müssen noch ein Weilchen warten
Leipzig - Nach drei Jahren Pause gehen Die Toten Hosen wieder auf Tour! 23 Termine wurden für 2026 angekündigt, fast 900.000 Tickets sollen bereits verkauft worden sein. Nun haben Campino (63) und Co. einige Zusatztermine unter anderem in Leipzig angekündigt. Bis es dazu kommt, geht allerdings noch einiges an Zeit ins Land.
Denn erst 2027 sollen die Zusatzshows der "Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour über die Bühne gehen. Vom 12. Juni bis 10. Juli wollen die Hosen dann noch einmal in den Tourbus steigen und unter anderem in Nürnberg, Bern, Graz und ihrer Heimat Düsseldorf Halt machen.
Die Messestadt wollen die Punkrocker am 26. Juni besuchen. Ort: die Festwiese vor der Red-Bull-Arena.
"Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach", erklärte Hosen-Frontmann Campino in einer Mitteilung.
Die große Resonanz auf die Tourankündigung habe die Musiker "wirklich berührt". "Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen."
Wird dies die Abschiedstour der Toten Hosen?
Coole Aktion: Um möglichst allen Fans den Besuch ihrer Konzerte zu ermöglichen, bieten Die Toten Hosen für alle Termine der Tournee sogenannte Sozialtickets an, die bereits zum Preis von 19,90 Euro ergattert werden können. Alle Infos zum Sozialticket gibt es auf der offiziellen Website der Band unter www.dth.de. Dort findet Ihr auch ein FAQ zu den günstigeren Tickets.
Um die Tour selbst drehen sich derweil zahlreiche Gerüchte, ob die Hosen damit ihren Abschied feiern wollen. Dazu finden sich inzwischen zahlreiche Kommentare unter dem Ankündigungsvideo.
Offiziell heißt es vonseiten des Quintetts, dass sie im fünften Jahrzehnt nach ihrer Gründung eine Lust und einen Hunger auf Konzerte verspüren würden wie sollten zuvor. "Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!"
Als Argument gegen den Abschied stand bisher, dass das letzte Konzert der Tour in Wien und nicht in der Hosen-Heimat Düsseldorf stattfindet, zumal für den Oktober weitere Auftritte in Argentinien geplant sind. Die Zusatztermine könnten den Befürchtungen nun jedoch neuen Aufschwung geben. Diese enden nämlich am 10. Juli genau, wo eine Abschiedstour der Hosen aufhören sollte, in Düsseldorf.
Tickets für die Zusatzshows gibt es ab Mittwoch, 19. November, ab 17 Uhr exklusiv auf dth.de.
Titelfoto: Christian Grube