Beliebte sächsische Messe öffnet wieder: TAG24 schickt Euch zur Haus-Garten-Freizeit
Leipzig - Wer schon langsam wieder daran denkt, seinen Garten für den Frühling zu bepflanzen, den Grill herauszustellen und dabei Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren, sollte sich die Haus-Garten-Freizeit dick im Kalender markieren. Bei einer der größten Erlebnismessen gibt es viel Inspiration und neue Ideen - und TAG24 schickt Euch kostenlos hin.
Die Leipziger Messe wird vom 31. Januar bis zum 8. Februar in verschiedene Themenwelten aufgeteilt. Vom 6. bis 8. Februar findet parallel auch noch die Motorradmesse für PS-Fans statt.
Ein großer Fokus liegt unter anderem auf dem Thema Garten. Experten erklären zum Beispiel den richtigen Obstbaumschnitt und geben Tipps, wie man selbst ohne grünen Daumen den eigenen Garten zur Oase macht.
Ein großer Teilbereich dreht sich auch um das Thema Bauen und Wohnen. Egal, ob man mit dem Hausbau ganz am Anfang steht oder überlegt, sich einen Pool oder eine Sauna zuzulegen, Ideen bekommt man auf der Messe auf jeden Fall.
Für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachaktionen, wie zum Beispiel der Baufahrzeug-Parcours oder eine kleine Friseurwerkstatt zum Ausprobieren. Im Themenbereich "Bauernhof und Heimtierzoo" sind auch einige Vierbeiner mit dabei und Experten geben Tipps zur korrekten Haustierhaltung.
Zeitgleich findet noch die "Handwerk live" statt, bei der man mit echten Meistern in Kontakt kommen und sich von der Qualität überzeugen kann. Unser Tipp: In der gläsernen Bäckerei wird täglich frisch gebacken.
TAG24 verlost 10x2 Tickets für die Haus-Garten-Freizeit
Ihr habt Lust bekommen, Euch die Messe selbst anzusehen? TAG24 schickt Euch hin!
Wir verlosen 10x2 Tickets für die Haus-Garten-Freizeit in Leipzig.
Schickt dafür einfach eine Mail mit dem Kennwort "Haus-Garten-Freizeit" an [email protected].
Einsendeschluss ist Montag, der 26. Januar um 23.59 Uhr. Ausgelost wird am Dienstag, dem 27. Januar und alle Gewinnerinnen und Gewinner werden im Laufe des Tages informiert.
Wer leider kein Glück hatte, aber trotzdem gern zur Messe möchte, kann online eine Tageskarte für 15 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder kaufen. An der Tageskasse vor Ort gibt es ebenfalls Tickets, allerdings für einen kleinen Aufpreis.
TAG24 wünscht Euch viel Glück!
Titelfoto: Bildmontage: Leipziger Messe GmbH | Christian Modla