Jinjer reißen Leipzigs Felsenkeller ab: Die Zukunft des Metal ist weiblich!

Mit Bands wie Jinjer nehmen Frauen endlich wieder Führungsrollen im Metal ein. Am Freitag waren die Ukrainer zu Gast in Leipzig. TAG24 war dabei.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Frauen als Sängerinnen in Metalbands wurden lange Zeit marginalisiert. Zu sehr war die Szene von Männern dominiert. Mit Bands wie Spiritbox, Pest Control und Ingested feiert das weibliche Geschlecht seit einigen Jahren jedoch regelrechten Siegeszug innerhalb des Genres. Eine der Vorreiter dieser Bewegung, die Ukrainer von Jinjer, waren am Freitag zu Gast im Leipziger Felsenkeller - und zeigten dort eindrucksvoll: Die Zukunft des Metal ist weiblich.

Die ukrainische Metalband Jinjer zeigte am Freitag im Leipziger Felsenkeller, was sie drauf hat. © Lutz Brose Anders lässt es sich zumindest kaum beschreiben, wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit Frontfrau Tatiana Shmayluk (38) das Publikum aus beinharten Kuttenträgern im Griff hat. Seit ihrem Durchbruch hierzulande mit dem Album "Macro" 2019 scheint die Band nahezu ununterbrochen unterwegs zu sein. Die Bühnenerfahrung macht sich bezahlt: Nicht nur die Menge hat das Quartett fest unter Kontrolle, auch musikalisch sitzt die Gruppe fest im Sattel. Der vertrackte Genre-Mix, der von Death Metal bis Hip Hop reicht und dabei immer wieder Elemente aus ihrer Heimat aufgreift, verlangt dabei sowohl von den Musikern als auch dem Zuhörer einiges ab. Die Fans vor der Bühne lassen sich davon jedoch nichts anmerken. Im Gegenteil: Hits wie "I Speak Astronomy" und "Judgement (& Punishment)" werden ausgiebig gefeiert und beim Über-Song "Pisces" singen die Fans ausgiebig mit. Leipzig Fragwürdiger Drücker-Einsatz: So jagt enviaM den Stadtwerken Kunden ab Im Auge des Sturms dabei immer wieder: Tatiana Shmayluk, die mühelos zwischen gutturalem Gebrüll und beinahe schon ätherischem Gesang wechselt.

Die Sängerin Tatiana Shmayluk (38) hat sich seit der Gründung der Band zu einer Leitfigur innerhalb des Metal entwickelt. © Lutz Brose

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Nicht ohne Grund, denn die Frontfrau zeigte, dass sie von gutturalem Gebrüll bis beinahe schon ätherischem Gesang eine große Bandbreite beherrscht. © Lutz Brose

"Jinjer" auf Erfolgskurs, doch damit kommt auch der Neid