Benne in Leipzig: Sänger spricht bei Konzert von emotionaler Zeit in seinem Leben

Auf seiner aktuellen Tour hat Benne am Dienstag Halt in Leipzig gemacht. Dabei sprach der Sänger von einer äußerst emotionalen Zeit in seinem Leben.

Leipzig - Benne (34) ist zurück auf der großen Bühne! Fünf Jahre nach dem Release seiner Platte "Im Großen und Ganzen" ist der Singer/Songwriter wieder auf Tour und hat dabei gleich sein neues Album "Zuhause" im Gepäck. Am Dienstag machten Benne und Band Halt in der Messestadt. Dabei sprach der Sänger von einer emotionalen Zeit in seinem Leben.

Singer/Songwriter Benne (34) war am Dienstag zu Gast im Leipziger Werk II, Halle D. Im Gepäck des Wahl-Berliners: seine neue Platte "Zuhause". © Nico Schimmelpfennig "Diese Tour ist für mich sehr emotional, weil die Songs in einer Zeit entstanden sind, die für mich sehr emotional war", wandte sich der Wahl-Berliner während der Show an seine Fans. "Erst kam Corona, dann sind meine Eltern krank geworden. Meine Mutter ist dann auch gestorben." Bereits im Interview mit TAG24 hatte Benne über die vergangenen Jahre und die Momente gesprochen, die ihn währenddessen - und somit auch beim Schreibprozess von "Zuhause" - geprägt haben. "Das steckt alles in den Songs", sagte er nun auf der Bühne. Während der aktuellen Tour seien immer wieder Leute auf ihn zugekommen, um zu erzählen, wie seine Songs auch sie in ihren schweren Zeiten begleitet haben. "Deswegen ist es schön für mich, die Songs jetzt mit euch zu teilen." Der berührenden Ansprache folgte mit "Lichtjahr" gleich einer der gefühlvollsten Songs der neuen Platte. Der Sänger und seine Band hielten es während des rund 90-minütigen Sets angenehm bodenständig. Statt großem Tamtam ließen sie die Musik lieber für sich sprechen. Die wirkte, begleitet durch Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug, noch um einiges dynamischer als auf Konserve und hatte gleich viel mehr Power. Das Ganz kam so gut an, dass Benne während der Zugabe sogar noch einen Song extra spielte. "Den haben wir auf der Tour noch gar nicht gespielt", sagte er selbst aufgeregt. Sowas gibt es eben nur in Leipzig.

Benne mit Luana auf Tour: Ist sie die neue Nina Chuba?

90 Minuten lang lieferten der Sänger und seine vierköpfige Band einen Hit nach dem anderen und feierten mit ihren Fans. Die ließen sich immer wieder zum Mitmachen animieren, sangen bei Songs wie "So leicht" mit und klatschten ausgiebig zum Beat. © Nico Schimmelpfennig Als Support hatte der Sänger Schauspielerin Luana Knöll (24) mitgebracht, die einst mit der Nickelodeon-Serie "Spotlight" bekannt wurde und sich inzwischen als "Luana" im Musikbusiness einen Namen macht. Wie der Star des Abends hielt auch Luana ihre Show überraschend minimalistisch, ließ sich lediglich von ihrem Gitarristen Alex auf der Bühne begleiten. Alles Weitere kam vom Band, was die Sängerin durch jede Menge Sympathie und Bühnenpräsenz wettmachte. Gitarrero Alex lieferte indes ein Solo nach dem anderen und sorgte so seinerseits für Hingucker. Während der Zugabe von Benne kam Luana dann noch einmal auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam seinen Hit "Hollywood" zu performen und auch dabei mit jeder Menge Gefühl zu überraschen. 2025 geht es für die Newcomerin auf die erste eigene Tour, die sie unter anderem nach Berlin führt. Geht sie ihren Weg so weiter, könnte aus ihr bald schon eine zweite Nina Chuba (25) werden. Wer sich selbst davon überzeugen will, hat am heutigen Mittwoch in Dresden die Gelegenheit dazu. Auf der nächsten Station der "Zuhause"-Tour sind Benne und Luana zu Gast im Club Puschkin. Die Show startet um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Zwischendurch wurde es immer wieder auch gefühlvoll. So sprach der Sänger von einer sehr emotionalen Zeit, die sich nun in den neuen Songs wiederfindet. © Nico Schimmelpfennig

Das Vorprogramm lieferte Schauspielerin Luana Knöll (24) aka Luana, die mit jeder Menge Bühnenpräsenz und mächtig Spielfreude für Begeisterung bei den Benne-Fans sorgte. © Nico Schimmelpfennig

